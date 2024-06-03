أحدث أكواد ببجي الأسبوعية 2024 مجانا استرداد هدايا PUBG UC مذهلة.. هتخليك تلعب أحلى جيم

تم إصدار مجموعة من أكواد ببجي الأسبوعية مجانا 2024 حيث تعتبر هذه الرموز حلما لجميع المستخدمين واللاعبين حيث توفر لهم جميع احتياجاتهم دون بذل جهد كبير كما توفر الرموز العديد من الفوائد التي تعرفها جميع مستخدمي اللعبة بالإضافة إلى أن هذه الرموز تكون مجانية تماما بينما الرموز الأخرى تتطلب الكثير من المال للحصول عليها سوف نشرح الرموز الأسبوعية للعبة ببجي خلال مقالنا.

أجدد أكواد ببجي الأسبوعية 2024 مجانا

يسعى الكثير من اللاعبين إلى الحصول على أحدث أكواد ببجي الأسبوعية 2024 مجانا بهدف تحسين شخصياتهم وتجهيزها بأفضل المعدات والأسلحة التي يمكن الحصول عليها من خلال رموز خاصة سنوضح لكم هذه الأكواد في الجزء التالي:

TIFZBHZKAA.

KARZBZYTR.

BIFOZBZE6Q.

يمكنك استخدام الرمز CLPOZFZ56S للحصول على 20 نقطة تحدي.

ادخال الرمز CMCKZBZBAW يمكنك الحصول على قسيمة لـ Sea Breeze Myth.

كما يمنحك الرمز CLPOZEZVEG 20 نقطة تحدي.

إلى جانب الرمز CLPOZDZ6PP الذي يمنح اللاعبين 20 نقطة تحدي.

يمكنك استخدام الرمز CLHFZFZ7VE للحصول على 20 نقطة تحدي.

الرمز CLPOZBZ6JE يوفر لك 20 نقطة تحدي.

طريقة الحصول على اكواد من داخل لعبة ببجي

بسهولة يمكن للاعبين الحصول على أكواد ببجي الأسبوعية من خلال الهدايا المقدمة من اللعبة ويتم ذلك عن طريق: