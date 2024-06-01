“لولو جابت نونو”!.. تردد قناة وناسة أطفال 2024 المميزة على القمر الصناعي نايل سات

تتميز قناة وناسة بالشهرة الكبيرة التي اكتسبتها في فترة وجيزة، من خلال تقديم العديد من الأفلام والمسلسلات الطفولية والكرتونية المميزة، وغيرها من الأغاني والأناشيد الرائعة التي لاقت قبولاً كبيرًا في العديد من الدول العربية، وأصبحت هي الرائدة في عالم الطفل، ويمكنك التعرف على التردد الجديد للقناة كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

نزل تردد قناة وناسة الجديد

أصبح من السهل إمكانية القيام بالتعرف على التردد الجديد لقناة وناسة أطفال الجديد، وفقًا للمعلومات التي تتمثل في الأتي:-

القمر الصناعي لقناة وناسة هو النايل سات.

تردد وناسة هو 11470.

استقطاب قناة وناسة فهو عمودي.

معامل الترميز للقناة يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 6/5.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 العرب سات

أما عن المعلومات الخاصة بالتعرف على التردد الجديد لقناة وناسة بالأقمار الصناعية المختلفة التي من بينها العرب سات، وفقًا لما نص على النحو التالي:-

القمر الصناعي للقناة هو العرب سات.

استقطاب قناة وناسة عمودي.

بينما التردد الجديد لقناة وناسة أطفال فهو 11270.

معامل الترميز الخاص بقناة وناسة فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 3/٤.

معرفة استقبال تردد قناة وناسة الجديد

وهناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة وناسة أطفال الجديد، وفقًا للأتي:-