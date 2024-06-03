شغلها لأطفالك وفرحهم.. تردد قناة توم وجيري 24 ساعة علي جميع الاقمار الصناعية بجوده hd

يبحث العديد من الأمهات والآباء عن تردد قناة توم وجيري المتواصلة على مدار 24 ساعة وذلك تزامنا مع إجازة نهاية العام الدراسي 2023-2024 نظرا لتميزها عن باقي القنوات الكرتونية تتميز هذه القناة بعرضها كرتون توم وجيري المحبوب من قبل العديد من الأطفال بمختلف أعمارهم طوال اليوم بدون توقف ومن خلال الفقرات القادمة لهذا المقال سيتم تقديم تردد قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

تردد قناة توم وجيري 24 ساعة

يعتبر تردد قناة توم وجيري 24 ساعة من أكثر الأمور التي يتم البحث عنها في هذه الأيام وهذا بالتزامن مع إجازة نهاية العام الدراسي وقد جاء تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات على التردد التالي:

التردد : 12149.

معدل تصحيح الخطأ : 5/6.

معامل الترميز : 27500.

الاستقطاب : أفقي.

تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات

كان تردد قناة توم وجيري على عرب سات على النحو التالي:

التردد : 11315.

معامل الاستقطاب للقناه : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

معدل ترميز: 27500.

كيفية ضبط تردد قناة توم وجيري على التليفزيون

يمكنكم تحميل القناة بسهولة عبر اتباع الخطوات التالية:

انقر على زر الإعدادات ثم يتم الضغط على زر البحث.

اختار نوع الساتل.

أدخل جميع المعلومات المطلوبة للتردد بشكل كامل.

اضغط على زر البحث.

انتظر حتى يتم الوصول إلى القناة.

اضغط على حفظ.

ما يتم عرضه على قناة توم وجيري

يتم تقديم مجموعة متنوعة من أفلام الكرتون للأطفال على قناة توم وجيري مثل:

افلام كرتون ديزني لاند.

كرتون توم وجيري.

افلام كرتون بطوط.

مميزات قناة توم وجيري

توفير برامج تعزز التفكير لدى الأطفال وتساهم في تنمية مهاراتهم الذهنية وترفع من مستوى ذكائهم.

توفر مجموعة متنوعة من الأفلام الكرتونية التي يعشقها كل الأطفال.

برامج قناة توم جيري