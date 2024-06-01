عاجل “صرف 500000 دينار مصرف الرافدين”.. خبر سار لكافة العراقيين

صدق مصرف الرافدين مؤخرًا على إطلاق دفع جديدة من التمويلات لبعض المواطنين داخل دولة العراق، وهو لدعم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث إن المصرف يقدم العديد من التمويلات والقروض الشخصية التي يحتاج إليها الكثير من المواطنين والمتقاعدين في دولة العراق، بالإضافة إلى كم التسهيلات التي يمكنك الحصل عليها عند طلب الحصول على التمويل.

قيمة تمويل مصرف الرافدين في العراق

تصل قيمة تمويل الرافدين في محافظات العراق إلى أكثر من 500 ألف دينار عراقي، حيث إن هناك العديد من أنواع التمويلات المختلفة الموجهة لكل فرد وفقًا للخدمة أو المشروع الذي يرغب في إنجازه، خاصة وأن هذه المصرف يوفر كافة التسهيلات أمام الأشخاص المتقدمين، في سبيل التيسير عليهم بالحصول على قيمة القرض إلكترونيًا دون الذهاب إلى أي فرع من فروع مصرف الرافدين.

كيفية الحصول على مصرف الرافدين

هناك بعض الخطوات والإجراءات الهامة لكي يتم التقديم على تمويل مصرف الرافدين في دولة العراق، وفقًا لما يلي: –