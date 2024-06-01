خطوة بخطوة.. رابط نتائج الاول متوسط 2024 كافة محافظات العراق results.mlazemna

كشفت وزارة التربية العراقية انه يمكن الاستعلام عن نتائج الأول متوسط 2024 الدور الأول في كافة محافظات العراق من خلال رابط رسمي على موقعها وذلك في الفترة المقبلة التي من المتوقع الاعلان فيها عن نتائج الطلاب بعد الانتهاء الرسمي من الامتحانات واعتماد النتيجة من قبل الوزارة حيث ينتظر العديد من الطلاب وأولياء الأمور الاعلان عن النتائج وذلك للاطمئنان على مستقبل أولادهم من خلال حصد النتائج والدرجات التي يستحقونها.

نتائج الاول متوسط

هناك أكثر من طريقة يمكن من خلالها الاستعلام عن نتائج الاول متوسط سواء من خلال الدخول على موقع نتائجنا الرسمي أو موقع وزارة التربية العراقية وذلك ما سنتعرف عليه في السطور التالية:

في البداية لابد من الذهاب إلى الصفحة الرسمية الخاصة بموقع وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا.

ثم تسجيل الدخول إلى الموقع والضغط على خيار نتائج الطلاب، ثم اختيار الصف الدراسي الذي يرغب الطالب بالاستعلام عنه وهو الاول متوسط.

الخطوة التالية لابد من اختيار المحافظة التي يعيش بها الطالب.

ثم الضغط على كلمة استعلام عن النتيجه وعند ظهورها يتم تنزيل كافة الملفات الخاصة بها بصيغة pdf وقم بالبحث عن اسمك في تلك الاسماء لمعرفة موقفك الدراسي سواء بالنجاح أو غيره.

موعد ظهور نتائج الاول متوسط 2024

يعد من أكثر ما يتم البحث عنه في تلك الفترة من قبل الاباء والامهات والطلاب داخل دولة العراق هو معرفة الموعد الذي ستظهر به نتائج الاول متوسط 2024 حيث يجب العلم ان عملية الامتحان ما زالت جارية داخل العراق ومن المقرر أن تنتهي خلال هذا الاسبوع ثم ستبدا عمليات تصحيح واعتماد النتيجة والاعلان عنها بشكل رسمي من قبل وزارة التربية.