استعلم من هُنـــا spa.gov.iq.. خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة وأهم الشروط المطلوبة للحصول على الدعم

حالياً، يبحث العديد من المواطنين عن رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وهي الدفعة الأخيرة، إذ يُعتبر ذلك من بين الوجبات الأكثر أهمية التي تُعلن عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، بهدف تمكين جميع المواطنين من معرفة الأسماء المشمولة بهذه البرامج التي تخصهم.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة

في الوقت الراهن، تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمراجعة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة لعام 2024، بهدف التحقق من استحقاقهم للدعم، يهدف هذا الإجراء إلى ضمان توزيع المنحة على الأسر والفئات المستحقة وفقًا لاحتياجاتهم، سبق أن أعلنت الوزارة عن قرب موعد صرف هذه المنح، وللاستعلام عن قائمة المشمولين بآخر وجبة، يجب اتباع الخطوات التالية:

زيارة منصة مظلتي الإلكترونية.

اختيار خدمة الرعاية الاجتماعية من قائمة الخدمات المتاحة في الصفحة الرئيسية.

تحديد الوجبة المراد الاستعلام عنها.

إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية والمحافظة.

النقر على زر الاستعلام، حيث سيتم تنزيل ملفات الأسماء.

فتح ملف PDF المتعلق بالوجبة المحددة للاطلاع على الأسماء المشمولة.

شروط الحصول علي الوجبة السابعة

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق حددت بعض الشروط التي يجب توافرها لدى المواطنين المتقدمين للحصول على الوجبة السابعة، وهي الوجبة الأخيرة التي سيتم صرفها مباشرة قبل عيد الأضحى، من بين الشروط الأساسية: