“استقبلها الان” تردد قناة تنه ورنه الجديد 2024 على النايل سات وعربسات

قناة تنه ورنه من أروع القنوات الفضائية التي اشتهرت بشكل كبير في العديد من الدول العربية، بالإضافة إلى أنها تقدم مجموعة مميزة من الأغاني والأناشيد الدينية الرائعة، وكذلك العمل على تقديم العديد من الأفلام والمسلسلات الكرتونية التي يتم إذاعتها على مدار اليوم دون توقف، وذلك بجودة عالية وإشارة قوية يمكنك مشاهدتها بدون ملل أو توقف، كما سنوضحه لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليها جميع الراغبين في الإستمتاع ومشاهدة محتوى طفولي أكثر من رائع.

نزل تردد قناة تنه ورنه 2024 الجديد

ويمكنك القيام بالتعرف على التردد الجديد الخاص بقناة تنه ورنه أطفال الجديد على العديد من الأقمار الصناعية التي من بينها النايل سات، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي لقناة تنه ورنه أطفال فهو النايل سات.

التردد الجديد للقناة يكون 11853.

استقطاب قناة تنه ورنه يكون أفقي.

معامل التصحيح: ⅔.

معامل الترميز الخاص بقناة تنه ورنه الجديد يكون 27500.

استقبل تردد قناة تنه ورنه على العرب سات 2024

ولكي تستمتع بجولة مميزة ورائعة لجميع المشاهدين والمتابعين الأطفال في العديد من الدول العربية، ما بين الأغاني والأناشيد والأفلام والمسلسلات، وغيرها من المحتوى الأخر التي تقوم بإذاعته دون توقف، وفقًا للمعلومات التي جاءت كالأتي:-