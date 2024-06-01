تم الرفع ظهرت الان✓ .. رابط نتائج المراسلة 2024 inscriptic.onefd.edu.dz نتائج امتحان اثبات المستوى

يتساءل الكثير من الأشخاص في الجزائر في الفترة الأخيرة عن نتائج المراسلة وينتظر الكثير من المتعلمين الذين قاموا بالتسجيل في المراسلة ظهور النتيجة، ولقد أعلن الديوان عن ظهور النتيجة ولكن حتى لا يحدث ازدحام على الموقع الخاص بإعلان النتيجة تم تقسيم النتائج على ثلاث أيام، وسوف يتم الإعلان عن نتائج العديد من الولايات كل يوم ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال خطوات بسيطة.

رابط نتائج المراسلة 2024

يرغب الكثير من الأشخاص في الحصول على وظيفة جيدة أو الحصول على ترقية في الوظيفة الخاصة بهم ولذلك قامت وزارة التربية الوطنية بالإعلان عن امتحان المستوى من أجل اختبار الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على الوظيفة، ويتم اختبارهم في العديد من المواد مثل اللغة العربية وهناك العديد من المستويات وكل مستوي يوم من أجل تلك الاختبارات.

يرغب الكثير من الاشخاص في معرفة موعد اختبارات اثبات المستوى في الجزائر وأعلنت وزارة التربية الوطنية عن وجود دورتين وتكون الأولى بداية من شهر ديسمبر حتى شهر مارس، أما الثانية فتكون من شهر يونيو حتى شهر سبتمبر ويمكن الاستعلام عن نتائج المراسلة بكل سهولة.

موعد نتائج المراسلة 2024 الجزائر

سوف يتم الإعلان عن نتائج المراسلة 2024 في الجزائر لمدة ثلاث أيام وسوف يتم الإعلان كل يوم عن عدد معين من الولايات، ويتمثل فيما يأتي:

سوف يتم الإعلان عن نتائج ولاية باتنة ومستغنام وبسكرة وسطيف والجلفة وتمنراست وشلف يوم الجمعة 31 مايو 2024.

سوف يتم الإعلان عن نتائج ولاية أهراس والجزائر وبشار وقسنطينة ورقلة والمدية يوم السبت 1 يونيو 2024.

سوف يتم الإعلان عن نتائج ولاية تيزي وزو وسكيكدة وسعيدة وعين الدفلى وبجاية والأغواط ووهران وتبسة يوم الأحد 2 يونيو 2024.

الاستعلام عن نتائج المراسلة 2024

يمكن الاستعلام عن نتائج المراسلة في الجزائر بسهولة عبر المنصة الرسمية للديوان الوطني للتعليم من خلال اتباع الخطوات التالية: