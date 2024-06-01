بالاسم ورقم الجلوس.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم التاني 2024

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية بيانًا هامًا يكشف عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية، يسهل الاطلاع على هذه النتائج من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالمحافظة باستخدام رقم الجلوس والاسم، منذ إصدار البيان، شهدت البوابة الالكترونية إقبالًا كبيرًا من قبل الطلاب وأولياء الأمور السعيين لمعرفة النتائج، في هذا المقال، سنوضح كيفية الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية للترم الثاني من العام 2024.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم التاني 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني عن إمكانية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم التاني 2024 بشكل إلكتروني عبر بوابة المحافظة الإلكترونية، يمكنكم اتباع الخطوات البسيطة التالية للوصول إلى النتيجة:

قم بزيارة البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية أو موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإلكتروني.

ثم اختر “نتائج صفوف النقل” من القائمة المعروضة.

حدد “نتيجة الصف الثاني” من بين الخيارات المتاحة.

ثم انقر على “نتيجة الصف الثالث الإعدادي”.

قم بإدخال بيانات الطالب المطلوبة بدقة، مثل الاسم ورقم الجلوس والمحافظة “القليوبية”.

ثم انقر على زر “عرض النتائج”.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2024

يتاح لأولياء الأمور والطلاب الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية للترم الثاني من عام 2024 بأكثر من طريقة، يمكنهم الوصول إلى النتيجة عبر بوابة محافظة القليوبية الإلكترونية أو عن طريق زيارة المدرسة التابعة لها الطالب والاستعلام عن النتيجة بالاسم فقط، يتم الإعلان عن ظهور النتائج في المدارس، وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يتم استخراج نتائج الشهادة الإعدادية من المدارس بشكل مجاني وبدون أي رسوم.