وزارة الموارد توضح الإستعلام عن الضمان المطور نفاذ والتحقق من أهلية استحقاق المكرمة

Ragabgomaa تاريخ النشر تصنيف أخبار السعودية
وزارة الموارد توضح الإستعلام عن الضمان المطور نفاذ والتحقق من أهلية استحقاق المكرمة
الاستعلام عن الضمان المطور نفاذ

يعتبر الضمان الإجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية من البرامج الحكومية الهامة التي تهدف إلى دعم وتوفير الحماية للفئات الضعيفة في المجتمع، يتضمن البرنامج مجموعة من المعايير التي يجب توافرها للإستحقاق، مثل الدخل والحالة الإجتماعية وعدد أفراد الأسرة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأفراد التحقق من أهليتهم للإستفادة من البرنامج من خلال طرق استعلام متنوعة مثل الدخول إلى الموقع الرسمي للضمان الإجتماعي أو الإتصال بالجهات المعنية بالإدارة العامة للضمان الإجتماعي، يهدف هذا الضمان إلى تعزيز الرعاية الإجتماعية وتحسين مستوى معيشة المستفيدين، وتعزيز العدالة الإجتماعية في المملكة.

الاستعلام عن الضمان المطور نفاذ

بإمكانكم في وقت قصير التعرف على استحقاق الضمان الاجتماعي والتحقق من أهلية الضمان المطور 1445 عبر منصة الدعم، وذلك باتباع التالي:

  1. التوجه إلى منصة “الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”.
  2. يجب تسجيل الدخول عن طريق إدخال “رقم الهوية ” وكذلك “كلمة المرور”.
  3. الخطوة التالية هي إضافة “رمز التحقق ” مباشرة ثم التوجه إلى “النفاذ الوطني الموحد”.
  4. يقوم المستفيد بالنقر على “الضمان المطور”، يلي ذلك الضغط على تبويب “الاستحقاق والأهلية”.
  5. ثم النقر على رمز “الإستعلام”، وستظهر نافذة جديدة تحتوي على جميع التفاصيل.
الاستعلام عن الضمان المطور نفاذ
الاستعلام عن الضمان المطور نفاذ

كيف أعرف أهلية في الضمان المطور؟

يمكنك التأكد من أهلية الضمان المطور بمطالعة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية والتأكد من الشروط التي يجب على المتقدمين والمتقدمات توافرها للتسجيل في الضمان الإجتماعي المطور 1445، والتي تشمل على الآتي:

  1. أن يكون المتقدم/ة سعودي/ة الجنسية.
  2. يشترط وجود إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.
  3. لا يتجاوز دخل المتقدمين الحد الأقصى المحدد من قبل الموارد البشرية.
  4. عدم وجود المتقدم في أي من مراكز الإيواء الحكومية داخل المملكة العربية السعودية.
  5. عدم ملك المتقدم أي من الأصول أو العقارات أو غيرها.
  6. لا ينبغي للمتقدم أن يكون مسجلا في أي برامج حكومية أخرى التي تم الإعلان عنها.
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معلومات الكاتب
Ragabgomaa

مهندس ميكانيكا، أعمل لدى شركة حكومية، مهتم بالدراسات الإسلامية، وأحب تطوير الذات.

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