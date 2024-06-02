وزارة الموارد توضح الإستعلام عن الضمان المطور نفاذ والتحقق من أهلية استحقاق المكرمة

يعتبر الضمان الإجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية من البرامج الحكومية الهامة التي تهدف إلى دعم وتوفير الحماية للفئات الضعيفة في المجتمع، يتضمن البرنامج مجموعة من المعايير التي يجب توافرها للإستحقاق، مثل الدخل والحالة الإجتماعية وعدد أفراد الأسرة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأفراد التحقق من أهليتهم للإستفادة من البرنامج من خلال طرق استعلام متنوعة مثل الدخول إلى الموقع الرسمي للضمان الإجتماعي أو الإتصال بالجهات المعنية بالإدارة العامة للضمان الإجتماعي، يهدف هذا الضمان إلى تعزيز الرعاية الإجتماعية وتحسين مستوى معيشة المستفيدين، وتعزيز العدالة الإجتماعية في المملكة.

الاستعلام عن الضمان المطور نفاذ

بإمكانكم في وقت قصير التعرف على استحقاق الضمان الاجتماعي والتحقق من أهلية الضمان المطور 1445 عبر منصة الدعم، وذلك باتباع التالي:

التوجه إلى منصة “الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”. يجب تسجيل الدخول عن طريق إدخال “رقم الهوية ” وكذلك “كلمة المرور”. الخطوة التالية هي إضافة “رمز التحقق ” مباشرة ثم التوجه إلى “النفاذ الوطني الموحد”. يقوم المستفيد بالنقر على “الضمان المطور”، يلي ذلك الضغط على تبويب “الاستحقاق والأهلية”. ثم النقر على رمز “الإستعلام”، وستظهر نافذة جديدة تحتوي على جميع التفاصيل.

كيف أعرف أهلية في الضمان المطور؟

يمكنك التأكد من أهلية الضمان المطور بمطالعة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية والتأكد من الشروط التي يجب على المتقدمين والمتقدمات توافرها للتسجيل في الضمان الإجتماعي المطور 1445، والتي تشمل على الآتي: