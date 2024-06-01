عاجل!! الآن لينك نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية 2024

في ظل الترقب الكبير من قبل أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية، يزداد البحث عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني لعام 2024، يأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب الموعد الرسمي لإعلان النتائج، حيث ينتظر الجميع بفارغ الصبر لمعرفة نتائجهم.

الموعد النهائي لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية الترم الثاني

وفقًا لعدة مصادر مطلعة في مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، فإنه من المتوقع الإعلان الرسمي عن نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024، وذلك فور اعتمادها من قبل محافظ القليوبية، اللواء عبدالحميد الهجان، والمحدد لها يوم الأربعاء القادم على أقصى تقدير، بعد اعتماد النتائج، سيتم إتاحة النتيجة بالاسم ورقم الجلوس لكل طالب عبر الموقع الرسمي لمحافظة القليوبية وكذلك عبر موقع مديرية التربية والتعليم في القليوبية، وموقع نتيجة نت.

خطوات معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2024 الترم الثاني

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية عن طريقة سهلة ومباشرة للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني، كما يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع نتيجة نت:

– الدخول إلى موقع “نتيجة نت” للحصول على النتيجة.

البوابة الإلكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة القليوبية:

– الدخول إلى البوابة الإلكترونية للتعليم الأساسي الخاصة بمحافظة القليوبية.

اختيار الإدارة التعليمية:

– اختيار الإدارة التعليمية التي يتبع لها الطالب.

تسجيل رقم جلوس الطالب:

– إدخال رقم جلوس الطالب بشكل دقيق.

الضغط على زر الاستعلام عن النتيجة:

– بعد إدخال البيانات، يتم الضغط على زر “الاستعلام عن النتيجة”.

عند اتباع هذه الخطوات، ستظهر النتيجة للطالب فور توفرها على الموقع.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني

توزيع درجات مواد الشهادة الإعدادية للترم الثاني هو كالتالي:

– مادة اللغة العربية: 40 درجة

– مادة الرياضيات: 30 درجة

– مادة العلوم: 20 درجة

– مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

– مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

بذلك يكون مجموع درجات الترم الثاني للشهادة الإعدادية: 140 درجة.

إحصائيات امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القليوبية

شارك في امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الثاني لعام 2024 في محافظة القليوبية 111,750 طالبًا وطالبة موزعين على 440 لجنة، كما شمل الامتحان 1,672 طالبًا وطالبة في الشهادة الإعدادية المهنية، بالإضافة إلى 7 طلاب من مدرسة النور للمكفوفين و50 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع.

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