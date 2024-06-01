قناة بين سبورت من أفضل القنوات الرياضية المتعلقة بالكرة والتي تحظى بعدد كبير من المتابعين والجماهير، لذلك سوف نقوم بكتابة تردد قناة بين سبورت الرياضية لمن يبحث عنه ولا يجده بالأخص أنه انتشر عدد كبير من الترددات المزيفة في الفترة الأخيرة والتي تضر بالتلفاز، تمتاز قناة بين سبورت بأنها واحدة من القنوات التي تعرض المباريات المباشرة وبجودة عالية وصوت واضح ومسموع ولا تقتصر على كرة القدم فحسب بل تعرض كافة أنواع الرياضيات منها كرة السلة والتنس.

تردد قناة بين سبورت الرياضية

سوف نقوم بكتابة كافة الترددات الخاصة بقناة بين سبورت سواء على القمر الصناعي سهيل سات أو يوتلسات والتي تكون كالآتي:

التردد الجديد الخاص بقناة بين سبورت يكون 10810 وكذلك تردد 10850 ويكون الاتجاه أفقي.

كما أن معدل الترميز الخاص بالقناة يكون 27500 ومعامل تصحيح الخطأ يكون ⅔.

أما بالنسبة لتردد القناة على القمر الصناعي يوتلسات هو 12604 تردد 11013 وكذلك التردد

معامل تصحيح الخطأ للقناة هو ⅔ ومعامل الترميز يكون 27500 ويكون الاتجاه الخاص بالقناة أفقي.

خدمات قناة بين سبورت

عند تنزيل قناة بين سبورت فإنك سوف تجد عدد من الخدمات المتميزة التي تقدمها والتي تتلخص إليكم في النقاط التالية: