عرض كشوفات نتائج الثالث متوسط دور أول الان 2024 محافظات العراق.. شوفها

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
عرض كشوفات نتائج الثالث متوسط دور أول الان 2024 محافظات العراق.. شوفها
نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 العراق

يرغب العديد من الطلبة والطالبات في التعرف على نتائج الثالث متوسط في العديد من المحافظات العراقية، خاصة مع اقتراب انتهاء امتحانات هذه المرحلة الدراسية التي تعتبر أكثر أهمية بالنسبة لمئات الطلاب، بالإضافة إلى أن وزارة التربية العراقية تتجهز بشكل كبير في سبيل البدء بأعمال التصحيح والمراجعة الدقيقة التي تسري على العديد من أوراق الإمتحانات، والعمل على رصد الدرجات التي يحصل عليها كل طالب وطالبة في هذه المرحلة.

موعد عرض نتائج الثالث متوسط دور أول

وأوضحت وزارة التربية العراقية، أن نتائج الثالث متوسط دور أول تمر بعدة مراحل مختلفة، من بينها مرحلة تصحيح أوراق امتحانات الطلاب والطالبات، لتأتي المرحلة التالية وهي رصد الدرجات الخاصة بكل طالب وطالبة، بحيث يتم العمل على اعتماد النتائج ورفعها عبر الموقع الرسمي للوزارة وكذلك موقع نتائجنا الإلكتروني في سبيل التعرف على الدرجات المتحصل عليها الطلاب.

خطوات الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط بالعراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الكشف عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العديد من المحافظات العراقية، وفقًا لما يلي: –

  • أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.
  • كذلك يتم إدخال بيانات تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من الموقع.
  • ليتم اختيار المرحلة الدراسية والمحافظة المقيم بها الطالب.
  • الضغط على زر “بحث”.
  • ليتم عرض جميع الكشوفات الخاصة بالنتائج في النهاية والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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