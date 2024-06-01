عرض كشوفات نتائج الثالث متوسط دور أول الان 2024 محافظات العراق.. شوفها

يرغب العديد من الطلبة والطالبات في التعرف على نتائج الثالث متوسط في العديد من المحافظات العراقية، خاصة مع اقتراب انتهاء امتحانات هذه المرحلة الدراسية التي تعتبر أكثر أهمية بالنسبة لمئات الطلاب، بالإضافة إلى أن وزارة التربية العراقية تتجهز بشكل كبير في سبيل البدء بأعمال التصحيح والمراجعة الدقيقة التي تسري على العديد من أوراق الإمتحانات، والعمل على رصد الدرجات التي يحصل عليها كل طالب وطالبة في هذه المرحلة.

موعد عرض نتائج الثالث متوسط دور أول

وأوضحت وزارة التربية العراقية، أن نتائج الثالث متوسط دور أول تمر بعدة مراحل مختلفة، من بينها مرحلة تصحيح أوراق امتحانات الطلاب والطالبات، لتأتي المرحلة التالية وهي رصد الدرجات الخاصة بكل طالب وطالبة، بحيث يتم العمل على اعتماد النتائج ورفعها عبر الموقع الرسمي للوزارة وكذلك موقع نتائجنا الإلكتروني في سبيل التعرف على الدرجات المتحصل عليها الطلاب.

خطوات الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط بالعراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الكشف عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العديد من المحافظات العراقية، وفقًا لما يلي: –