حلمك شقة بسعر مناسب؟ إليك طريقة حجز شقق هيئة المجتمعات العمرانية بكل سهولة!

أعلنت وزارة الإسكان عن طريقة حجز شقق هيئة المجتمعات العمرانية، الجدير بالملاحظة أن الوحدات المطروحة جاءت متنوعة المساحات وذلك بناءً على رغبة المواطنين في تنوع المساحات، ومن هذا المنطلق تم فتح باب الحجز لأي فرد يرغب في امتلاك مسكن خاص به مع تسهيلات ممتازة في السداد، يأتي ذلك ضمن المرحلة العاشرة من مشروع الوزارة، كما أنه من الملاحظ الإقبال الكبير من المواطنين منذ فتح التقديم في أبريل الماضي والذي من المقرر استمرار تقديم الطلبات حتى 30 مايو الجاري.

حجز شقق ‎هيئة المجتمعات العمرانية

شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالتسهيلات التي توفرها من خلال تقديم حزمة متنوعة من الوحدات في مختلف المدن الجديدة، حيث يمكن حجز شقق الهيئة من خلال اتباع الآتي:

توجه أولًا إلى موقع هيئة المجتمعات العمرانية من هنا.

انقر على حجز مشروع ثم أدخل الرقم القومي والاسم الرسمي.

أدخل بريدك الإلكتروني، رقم الهاتف المحمول وذلك لسهولة التواصل.

حدد محل الإقامة والحالة الاجتماعية.

أيضًا حمل نسخة الرقم القومي وجه وظهر في ملف واحد.

اختر استكمال التسجيل وحدد الوحدة التي ترغب في امتلاكها والمساحة المطلوبة.

كما يمكنك تحديد طريقة السداد بعد ذلك يتم إرفاق المستندات المطلوبة.

اضغط بعد ذلك على تقديم الحجز وانتظر رد الهيئة.

المستندات المطلوبة لحجز شقق هيئة المجتمعات العمرانية

وضعت الهيئة بعض الشروط حتى يتمكن المتقدم من الحجز بنجاح، ومن بين هذه الشروط حددت مجموعة من المستندات التي ينبغي إرفاقها مع طلب التقديم، وجاءت هذه المستندات على النحو التالي: