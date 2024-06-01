مواجهة نارية.. موعد مباراة العراق وفيتنام القادمة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

ازدادت أخيرا عمليات البحث بواسطة محبي كرة القدم العربية والآسيوية لمعرفة موعد مباراة العراق وفيتنام القادمة، حيث يستعد منتخب العراق، المعروف بـ أسود الرافدين لاستكمال ما تبقى من منافسات بطولة كأس العالم 2026، تعتبر هذه المباراة حاسمة لأسود الرافدين الذين يسعون لتحقيق الفوز من أجل التأهل إلى المونديال القادم.

بدأت استعدادات منتخب العراق لخوض اهم المباريات أمام كل من إندونيسيا وفيتنام ضمن منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، تتطلع الجماهير بشغف لمعرفة تفاصيل هذه المباريات الحاسمة والتي ستحدد مستقبل المنتخب العراقي في المنافسات القارية والعالمية.

موعد مباراة العراق وفيتنام القادمة

تثير مواعيد مباريات العراق وفيتنام اهتمام جمهور الكرة العربية والآسيوية، حيث يتساءلون عن موعد المواجهة القادمة بين الفريقين أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تحديد يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو لهذه المباراة المهمة ومن المقرر أن تُقام على أرضية ملعب البصرة الدولي.

تماما كما جرى في لقاء الجولة الثالثة من كأس آسيا 2023 يطمح منتخب العراق، المعروف في تكرار النتيجة الإيجابية عندما تلاقى مع فيتنام، حيث حقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، يسعى اللاعبون والجهاز الفني في العراق إلى تحقيق الفوز مرة أخرى في هذه المباراة لتعزيز فرصهم في التأهل لكأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وفيتنام

تتطلع الجماهير العربية إلى العثور على القنوات البث المباشر لمباراة العراق وفيتنام تم الإعلان من قبل عدد من القنوات الرياضية عن بث المباريات التي يشارك فيها منتخب العراق ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ومن بين هذه القنوات الناقلة للمباراة:

قناة beIN Sports AFC HD.

قناة SSC Extra 3 HD.

قناة Alkass NINE HD.

قناة Abu Dhabi Sports Asia 1.

تلك القنوات تعتبر الخيارات المفضلة لعشاق كرة القدم العربية الذين يسعون لمتابعة المباراة عبر البث المباشر في منازلهم يمكن للمشجعين التأكد من توقيت المباراة وضبط أجهزتهم لمشاهدتها بسهولة من خلال هذه القنوات المتاحة لهم.