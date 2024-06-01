ثبتها حالاً .. القنوات الناقلة لمباراة العراق وفيتنام في تصفيات كأس العالم 2024

تزايدت عمليات البحث بشكل كبير من قبل محبي ومتابعي كرة القدم العربية لمعرفة القنوات الناقلة لمباراة العراق وفيتنام، حيث تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو ملعب البصرة الدولي الذي سيستضيف المواجهة النارية بين منتخبي العراق وفيتنام ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026

يسعى المنتخب العراقي المعروف بـ أسود الرافدين إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة للحفاظ على صدارته الحالية في المجموعة، حيث يتربع على القمة برصيد كامل من النقاط بلغ 12 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وفيتنام

تتطلع الجماهير العربية إلى العثور على القنوات البث المباشر لمباراة العراق وفيتنام تم الإعلان من قبل عدد من القنوات الرياضية عن بث المباريات التي يشارك فيها منتخب العراق ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ومن بين هذه القنوات الناقلة للمباراة:

قناة beIN Sports AFC HD.

قناة SSC Extra 3 HD.

قناة Alkass NINE HD.

قناة Abu Dhabi Sports Asia 1.

تلك القنوات تعتبر الخيارات المفضلة لعشاق كرة القدم العربية الذين يسعون لمتابعة المباراة عبر البث المباشر في منازلهم، يمكن للمشجعين التأكد من توقيت المباراة وضبط أجهزتهم لمشاهدتها بسهولة من خلال هذه القنوات المتاحة لهم.

موعد مباراة العراق وفيتنام

محبو كرة القدم يتطلعون إلى معرفة تفاصيل مباراة العراق وفيتنام المنتظرة، حيث من المقرر أن تقام هذه المواجهة الحاسمة يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو على أرض ملعب البصرة الدولي، تعتبر هذه المباراة فرصة مهمة لفريق العراق، المعروف بـ أسود الرافدين لتكرار الانتصار الذي حققوه في المباراة الأخيرة ضد منتخب فيتنام في ذلك اللقاء الذي جرى ضمن الجولة الثالثة من كأس آسيا 2023 في قطر تمكن العراق من الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المباراة المرتقبة تثير توقعات عالية من قبل المشجعين والمحللين ، حيث يتوقع الجميع تقديم عرض كروي مثير ومنافسة قوية بين الفريقين، يسعى منتخب العراق إلى استغلال عامل الأرض والجمهور لصالحه في ملعب البصرة الذي يعتبر أحد أهم الملاعب في العراق.