ضحك لا يتوقف مع توم وجيري! تردد القناة الجديد 2024 على النايل سات هتشوف حلقات مضحكة جديدة!

بات تردد قناة توم وجيري محط أنظار الكثير من الآباء والأمهات وذلك بعدما أثبتت القناة جدارتها في بث المحتوى الترفيهي المميز للأطفال والذي ينتظره الكبار أيضًا، والجدير بالملاحظة أنها واحدة من أشهر القنوات التي تعرض المسلسل الكرتوني الشهير القط والفأر الذي يجمع بين المرح والمغامرات الشيقة، أيضًا أكثر ما تتميز به القناة أنها مجانية وغير مشفرة ويمكن تنزيلها بسهولة من خلال إدراج إحداثيات التردد.

تردد قناة توم وجيري 2024

من خلال استخدام بعض الإعدادات يمكن الاستمتاع بمشاهدة برامج قناة توم وجيري بأعلى جودة بث، بالإضافة إلى وضوح الصورة لذلك يمكن تنزيل القناة بسهولة بعد كتابة بيانات التردد التالية:

تردد القناة: 11345.

معامل الترميز: 25700.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

خطوات تنزيل قناة توم وجيري

لم يعد تنزيل القناة يشكل عائقًا أمام المستخدمين نظرًا لأنه لا يحتاج إلى متخصص في تنفيذ الإجراءات، ومن ثم الاستمتاع بالمحتوى المقدم على شاشة القناة والمزج بين المتعة والتسلية في مكان واحد، لذلك فإن خطوات تنزيل القناة على جهاز الرسيفر تتمثل في اتباع التعليمات الآتية: