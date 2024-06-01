فرحة كبيرة: كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 متاحة رسمياً!

من المقرر أن يتم رفع كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في جميع محافظات العراق في القريب العاجل على موقع الوزارة، حتى يتمكن المستفيدين من الاطلاع على أسمائهم بين القائمة وجدير بالذكر أن الحكومة العراقية تعمل جاهدة من أجل توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين من محدودي الدخل حتى توفر لهم حياة كريمة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها جميع البلدان خلال الآونة الأخيرة

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

أعلنت وزارة العمل أنها تعمل على توفير أسماء المشمولين في أقرب وقت حيث يمكن للمستفيد الاستعلام عبر منصة مظلتي الرسمية، ويتم ذلك من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

اولًا ينبغي على المستفيد الانتقال مباشرة إلى منصة مظلتي من خلال رابط الموقع من هنا.

بعد ذلك يتم التحديد على خيار برنامج الرعاية الاجتماعية ثم اختيار المحافظة التابع لها المستفيد.

في هذه الخطوة حدد على خيار الاستعلام عن أسماء الرعاية مع ضرورة اختيار الوجبة السابعة.

ومن هذا المنطلق يتم إدراج جميع البيانات الشخصية بدقة في الحقول المخصصة لها مع التأكد من صحتها.

وعليه يتم النقر على خيار تحميل الكشوف حيث يتم تنزيل الملف على جهازك.

أخيرًا عليك البحث عن اسمك بين الاسماء المقبولة في منحة الرعاية.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024 العراق

أوضحت وزارة العمل بعض المعايير التي على أساسها يتم قبول المتقدم للحصول على الدعم، وذلك بناءً على مدى استيفائه لهذه الضوابط وذلك بعض أن حددت الوزارة الشروط الآتية: