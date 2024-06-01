هتتفرج ببلاش… تردد قناة الرابعة العراقية 2024 الناقلة لمباراة العراق وفيتنام

خلال الساعات الأخيرة، شهدت عمليات البحث عن تردد قناة الرابعة العراقية 2024 الرياضية زيادة كبيرة، حيث تحظى هذه القناة باهتمام واسع في دولة العراق تعد قناة الرابعة العراقية الرياضية واحدة من أبرز القنوات التي تقدم محتوى رياضي مميز، مما جعلها تكتسب شهرة كبيرة بين عشاق كرة القدم منذ انطلاقها.

تتميز القناة الرابعة العراقية الرياضية بجودة بثها العالية وتغطيتها الشاملة للأحداث الرياضية، مما ساهم في جذب جمهور واسع من المتابعين تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الرياضية، بما في ذلك بث المباريات الحية والتحليلات الرياضية المتخصصة والبرامج الحوارية التي تستضيف نخبة من المحللين الرياضيين.

تردد قناة الرابعة العراقية 2024

تعتبر قناة الرابعة العراقية من القنوات التي تمتلك حقوق بث مباراة العراق وفيتنام، وقد حظيت باهتمام واسع من المشاهدين إذا كنت ترغب في استقبال القناة يمكن اتباع التعليمات التالية للحصول على الترددات الجديدة لعام 2024:

تردد قناة الرابعة العراقية على نايل سات

التردد: 11678.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي (H)..

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الرابعة العراقية على عرب سات

التردد: 11747

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

ضبط تردد القناة على جهاز الرسيفر

لإضافة قناة جديدة إلى جهاز الاستقبال الخاص بك اتبع الخطوات التالية باستخدام الريموت كنترول:

استخدم الريموت كنترول للدخول إلى القائمة الرئيسية لجهاز الاستقبال. من القائمة الرئيسية، ابحث عن خيار التركيب وقم بتحديده للانتقال إلى إعدادات القنوات. بعد الدخول إلى إعدادات التركيب اختر خيار البحث اليدوي لتتمكن من إدخال التفاصيل الخاصة بالتردد يدويا. ستظهر شاشة تحتوي على عدة حقول لإدخال البيانات المطلوبة أدخل التردد الخاص بالقناة في الحقل المخصص بعد ذلك، حدد نوع الاستقطاب أفقي أو عمودي وأدخل معدل تصحيح الخطأ FEC ومعدل الترميز Symbol Rate تأكد من إدخال هذه القيم بدقة لضمان استقبال القناة بشكل صحيح. بعد إدخال جميع البيانات المطلوبة ابدأ عملية البحث عن القنوات بالضغط على الزر المناسب في الريموت كنترول ستبدأ عملية البحث والتي قد تستغرق بضع دقائق خلال هذه الفترة سيقوم جهاز الاستقبال بالبحث عن القنوات المتاحة على التردد المدخل.

حفظ الإعدادات:

بعد اكتمال عملية البحث والعثور على القناة المطلوبة ستظهر لك قائمة بالقنوات المكتشفة اختر القناة التي ترغب في إضافتها وتأكد من حفظ الإعدادات، سيقوم الجهاز بحفظ القناة الجديدة في القائمة الخاصة بك وبذلك يمكن الوصول إليها بسهولة في أي وقت.