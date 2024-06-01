“الآن العب زي المحترفين”.. شفرات جاتا سان اندرس الجديدة 2024 GTA San Andreas واحصل على الهدايا والاسلحة والسيارات ببلاش!!

شفرات جاتا سان اندرس الجديدة 2024، نقدم لكم شفرات جاتا سان اندرس الجديدة 2024 التي لا غنى عنها لأي لاعب، حيث أنه عند ادخال شفرات جاتا سان اندرس 2024 فأنت تكون مؤهل للحصول على الالاف من الهدايا المجانية، ولعل على رأس ذلك الحصول على حياة لا نهائية ومال وسيارات واسلحة متنوعة تجعلك تتخطى كافة مستويات اللعبة في غمضة عين وفي غاية السهولة، والآن مع اجدد شفرات جاتا سان اندرس 2024.

شفرات جاتا سان اندرس الجديدة 2024

ويمكنك استخدام شفرات جاتا سان اندرس الجديدة 2024 التي هي عبارة عن احرف باللغة الانجليزية يتم كتابتها أثناء اللعبة باستخدام لوحة المفاتيح، وفي أقل من ثانية ستحصل على الجائزة الخاصة بالشفرة التي تم ادخالها وإليكم أبرز الشفرات:

من أجل تزويد الشاحنات بالوقود : AMOMHRER.

للحصول على أسلحة بذخيرة لا نهاية لها: WANRLTW.

لإطلاق النار من السيارات: OUIQDMW.

لقيادة سيارة طائرة: RIPAZHA.

لحياة لا نهاية لها: HESOYAM.

LXGIWYL – مجموعة الأسلحة 1.

للبناء العضلي: BUFFMEUP.

الصحة: HESOYAM.

لتعظيم مهارات السيارة: NATURALTALENT.

قاتل محترف: PROFESSIONALKILLER .

AFSNMSMW: شفرة تتيح لك إمكانية جعل الطائرة تطير.

ANOSEONGLASS: يمكن من خلالها تفعيل ضع الأدرينالين.

BAGUVIX: تعطيك صحة كبيرة لا تنهي..

BTCDBCB: تعطيك زيادة في الوزن.

BUFFMEUP: تعطيك أكبر قوة للبدن.

FULLCLIP: من الشفرات التي تعطيك ذخيرة لا نهائية للأسلحة.

HESOYAM: تعطيك درع وصحة أكثر.

KANGAROO: من الشفرات التي تعطيك القفازات الخارقة.

LXGIWYL: توفر مجموعة كبيرة من الأسلحة المترقية والمتطورة.

PROFESSIONAL KILLER: من خلالها سوف تُرقيك بالمهام القتالية.

ROCKETMAN: من خلال النفاثة وهذه الشيفرة سوف تتمكن من الطيران.

WHEELSONLYPLEASE: من خلال هذا الكود فإن السيارة الخاصة بك تصبح غير مرئية.

طريقة تحميل جاتا سان اندرس 2024

ويمكنك تحميل جاتا سان اندرس 2024 من خلال اتباع ما يلي:

قم بالدخول إلى المتجر الالكتروني.

في خانة البحث قم بكتابة اسم لعبة جاتا سان اندرس.

اضغط على كلمة تثبيت، وانتظر حتى الانتهاء من تحميل اللعبة.

شفرات جاتا سان اندرس 2024