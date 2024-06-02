“مبابي في الريال ودروي الابطال“.. تنزيل فيفا 2024 EA SPORT FC Mobile اخر اصدار21.0.05

تعتبر لعبة فيفا موبايل 2024 واحدة من ألعاب البيس المفضلة لدى محبي كرة القدم وذلك لما تقدمه من مميزات للاعبين، كما أن إدارة اللعبة تحرص دوما على إصدار التحديثات والتطورات داخل اللعبة ومن أكثر ما يميزها أنه يتم تحميل اللعبة بشكل مجاني تماما كما أنها تضم مجموعة من المباريات والبطولات المحلية والعالمية التي يمكن للاعب المشاركة بها وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

فيفا موبايل 2024

يمكنك الآن تثبيت لعبة فيفا موبايل بكل سهولة على جهازك وهذا بعد أن تقوم باتباع الإجراءات التالية:

في البداية قم بالدخول جوجل بلاي إذا كنت من مستخدمي الأندرويد. بينما إذا كان هاتفك آيفون قم بالدخول على آب ستور. بعد ذلك يتطلب منك البحث عن اللعبة وهذا من خلال كتابة اسم اللعبة في شريط البحث. انقر على زر التحميل وانتظر بضع دقائق حتى يتم تثبيت اللعبة بنجاح. بعد ذلك اضغط على فتح وسوف تفتح اللعبة معك وسوف يتم عرض مجموعة من الشروط والأحكام التي يتطلب من اللاعب الالتزام بها ويجب عليك الموافقة. قم باتباع التعليمات الموضحة من أجل إنشاء حساب خاص بك في اللعبة.

مميزات لعبة فيفا موبايل 2024

تقدم اللعبة مجموعة من المميزات التي تجعل عدد كبير من الأشخاص يقوم بتحميلها ومن أبرز تلك المميزات:

تم تصميم الرسومات داخل اللعبة بدقة وجودة عالية وذلك من أجل زيادة الواقعية أثناء اللعب.

تضم عدد كبير من الدوريات والمباريات المختلفة والتي يمكن للاعب الاشتراك بها.

يمكنك تجميع فريق واللعب بشكل جماعي من خلال الإنترنت.

متطلبات لعبة FIFA MOBILE

يحتاج تحميل لعبة فيفا موبايل مجموعة من المتطلبات وهي: