اعرف النتيجة الآن.. رابط مباشر نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الدقهليه نتيجة نت برقم الجلوس

قامت بعض المحافظات في مصر بالإعلان عن نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني، بما في ذلك أسماء أوائل الصف، حيث أصبحت هذه النتائج متاحة للطلاب عبر المواقع الرسمية التابعة لكل محافظة، في القاهرة، تم الإعلان عن نتائج شهادة الصف الثالث الإعدادي ووضعت أسماء الطلاب الأوائل على موقع الوزارة، بينما في محافظة الجيزة، تم نشر النتائج على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أما في الدقهلية، فتم إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالتعليم بالمحافظة، مما جلب الفرحة والاطمئنان للعديد من الطلاب وأولياء الأمور، وإليكم طريقة استخراج النتيجة.

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الدقهليه نتيجة نت

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج عبر زيارة المواقع الرسمية للتعليم في كل محافظة والبحث عن النتائج باستخدام رقم الجلوس للطالب، للاطمئنان على التقدير الذي حصل عليه الطالب ومعرفة مكانته بين زملائه، كما يمكنه الاستعلام عن النتيجة برابط مباشر عبر موقع نتيجة نت باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لمحافظة الدقهلية على الشبكة العنكبوتية، أو الدخول على موقع نتيجة نت.

اضغط على نتائج الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية.

يرجى تقديم رقم الجلوس الخاص بالطالب الذي ترغب في الاستعلام عنه.

ثم اضغط على أيقونة “استعلام”

ستظهر لك نتيجة الطالب في جميع المواد ونسبة المئوية للمجموع الكلي.

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه 2024 الترم الثاني

في إعلان رسمي، أعلن محافظ الدقهلية عن اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية للعام الحالي، حيث سجلت نسبة نجاح مرتفعة تبلغ 93.7%، وأشاد السيد المحافظ بالجهود الكبيرة التي بذلها الطلاب وأولياء الأمور خلال الفترة الدراسية، مؤكدًا على أهمية العمل الجاد والاجتهاد في سبيل تحقيق النجاح الدراسي، تمثل هذه النسبة العالية للنجاح دليلاً على جودة التعليم والتحصيل الدراسي في المحافظة، مما يعكس التزام الطلاب بالدراسة واستعدادهم للمضي قدمًا في مسيرتهم التعليمية.