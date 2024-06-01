نتيجتـــك بــرابــط مبــاشــر.. نتائج الاول متوسط 2024 موقع نتائجنا عموم محافظات العراق results.mlazemna

نتائج الصف الاول متوسط وهذا ما يتساءل عنه الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في تلك الفترة ويجب العلم أن طلاب مرحلة الاول المتوسط مازالوا في فترة أداء الامتحانات وسوف ينتهوا من امتحاناتهم يوم الأربعاء القادم الموافق 5 من يونيو، ووفقا لما أعلنت عنه الجهات المعنية أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج الأسبوع الثاني من شهر يونيو وسوف يتم الإعلان عنها من خلال المواقع الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

نتائج الصف الاول متوسط

يجب العلم أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج عقب الانتهاء من عمليات التصويب ورصد الدرجات وسوف يتم الإعلان عن النتائج على منصة نتائجنا وهي تعمل تحت إشراف وزارة التربية والتعليم العراقية ويمكن لجميع الطلاب في مختلف المحافظات الاستعلام عن نتائجهم وهذا بعد اتباع الخطوات التالية:

أول شيء يجب على الطلاب الدخول على الصفحة الرسمية لمنصة نتائجنا. بعد ذلك من الصفحة الرئيسية يرجى التوجه إلى قسم نتائج الطلاب ومنها قم باختيار نتيجة الصف الاول متوسط. يتطلب منك إدخال المحافظة التي يقيم بها الطالب. بمجرد أن تقوم بالضغط على ايقونة تنزيل سوف تحصل على ملفات النتيجة.

جدول امتحانات الصف الثالث المتوسط

جاء جدول امتحانات الصف الثالث المتوسط على النحو التالي: