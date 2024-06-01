الان ظهرت..أسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية 2024 عبر مظلتـــــــي

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة والأخيرة، حيث أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق عن رابط لاستعلام المواطنين عن أسمائهم في الوجبة السابعة لبرنامج الرعاية الاجتماعية، والذى يهدف إلى تقديم الدعم للمواطنين ذوي الدخل المحدود والفقراء، بهدف تحسين مستوى معيشتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية،وذلك في ظل الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار والتحديات الاجتماعية الحالية، التى تشهدها جميع المحافظات العراقية، ويعتبر هذا الدعم ضروريًا للعديد من الأفراد والأسر المحتاجة، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تستطيع الحصول على الأسماء المستفيدة من الرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة.

رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024:

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق توفر طريقة إلكترونية للمواطنين للتحقق من أهليتهم للحصول على الوجبة السابعة من برنامج الرعاية الاجتماعية. يمكن للمواطنين الاستعلام عن أسمائهم في قائمة المشمولين بالمنحة من خلال منصة “مظلتى” عبر الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع منصة “مظلتي” الإلكتروني.

2. اتباع التعليمات المقدمة على المنصة للتحقق من البيانات الشخصية.

3. الحصول على معلومات حول أهلية الفرد للحصول على الوجبة السابعة من برنامج الرعاية الاجتماعية

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024:

للحصول على دعم برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق، هناك مجموعة من الشروط والمتطلبات التي يجب استيفاؤها:

1. يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية العراقية.

2. يجب أن يكون عدد أفراد الأسرة أربعة أفراد أو أكثر. لن يتم قبول طلبات الأسر التي تضم أقل من أربعة أفراد.

3. يُفَضَّل أن يكون عمر المتقدمات للبرنامج بين 15 و55 سنة.

4. بالنسبة للرجال، يجب أن تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا وأن يستوفوا جميع الشروط المطلوبة للبرنامج من أجل الحصول على الدعم الاجتماعي في الدفعة الأخيرة.