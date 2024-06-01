ترددات قنوات أفلام أجنبية 2024 على النايل سات: هتلاقى كل اللي تحبه من أفلام جديدة!

العديد من المواطنين يرغبون في قنوات تتيح أفضل الأفلام الأجنبي، حيث يوجد الكثير من القنوات التي تتيح هذا المحتوى، مثل قناة أم بي سي تو، تعتبر من أشهر القنوات التي تعرض أفضل الأفلام الأجنبي الحصرية التي تكون في دور العرض بأفضل جودة صوت وصورة، مجانا بدون رسوم اشتراك، اليوم جمعنا لكم تردد قنوات الأفلام الأجنبية 2024 على النايل سات واستمتع بأحدثها بعد عرضها بالسينمات مجانا بدون اعلانات.

تردد قنوات الأفلام الأجنبية 2024 على النايل سات

يوجد الكثير من القنوات الفضائية التي تهتم بعرض أحدث الأفلام الأجنبي بشكل حصري بجودة عالية بدون اعلانات كثيرة حتى لا يشعر المشاهد بملل أثناء عرض المحتوى، لذلك جمعنا لكم أقوى تردد القنوات الأجنبية من خلال فيما يلي:

تردد قناة MBC 2

التردد: 11938.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة توب موفيز

التردد: 11873 و 10727 اتش دي.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة Kana

التردد: 12226.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب:أفقي.

تردد قناة Scare للأفلام الأجنبية المترجمة

التردد: 10873.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب:رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

تردد قناة شاروخان أفلام

التردد: 10873.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي أو رأسي.

تردد قناة إم بي سي ماكس

التردد: 11383.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب:رأسي.

تردد قناة هوليوود موفيز نايل سات

التردد: 12562.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب:عمودي.

تردد قناة إم بي سي أكشن

التردد: 11470.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

معدل الترميز: .27500.

الاستقطاب:عمودي.

تردد قناة Hollywood horror

التردد: 12562.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب:رأسي.

تردد قناة طلقة هندي

التردد: 11411.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب:أفقي.

تردد قناة Ltv