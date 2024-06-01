دجاج هندي بنكهة مميزة هتخلي كل اللي يجربه يطلبه منك تاني!

الهند من أكثر الدول التي تشتهر بتقديم الوصفات الشهية المليئة بالبهارات المتنوعة، الشعب الهندي من أكثر الشعوب التي تعرف بابتكاره للوجبات، يعتبر الدجاج المبهر من أكثر الوصفات المشهورة هناك، حيث تتميز بطعمها الشهي ومذاقها الطيب، مكوناتها بسيطة للغاية ولا تتطلب وقت كبير لتحضيرها، يلائم تقديمها في التجمعات العائلية الكبيرة أو إلى عائلتك كنوع من التجديد وكسر الروتين اليومي، اليوم وفرنا لكم طريقة تحضير الدجاج المبهر على الطريقة الهندية بمكونات اقتصادية.

طريقة تحضير الدجاج المبهر على الطريقة الهندية

يعتبر الدجاج المبهر من أكثر الأكلات التي تتميز بمذاقها الطيب، فلا أحد يستطيع مقاومة طعمها، طريقة تحضيرها سهلة للغاية ولا تتطلب وقت كبير، إضافة إلى أن مكوناتها بسيطة للغاية، للتعرف على طريقة إعدادها، تابعي فيما يلي:

المكونات:

4 قطع صدور الدجاج، يكوم مقطع.

4 ملاعق من الطحين الأبيض.

4 فصوص ثوم مفروم.

بصلة مفرومة.

4 ملاعق من الزبدة.

½ ملعقة من الزنجبيل المفروم.

عود قرفة.

ملعقة من الكركم.

ملعقة من الهيل الصحيح.

ملعقة من القرنفل.

ملعقة الملح.

عبوة من الصلصة الطماطم السبايسي.

6 ملاعق من القشطة.

ورقتين غار.

طريقة التحضير