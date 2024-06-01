“اهلا بالعيد”.. موعد اجازة عيد الاضحى في الدول العربية 2024 “العراق، الاردن، السعودية، الجزائر” وموعد اول ايام العيد

موعد اجازة عيد الاضحى في الدول العربية 2024، يبحث الالاف من الموظفين عن موعد اجازة عيد الاضحى في الدول العربية 2024 بالتزامن مع اقتراب حلول تلك المناسبة الاسلامية السارة، حيث يعد عيد الاضحى هو ثاني أكبر الاعياد عند المسلمين بعد عيد الفطر، ويأتي بعد وقوف الحجاج على جبل عرفة قرب مكة المكرمة، واليوم نقدم لكم موعد اجازة عيد الاضحى 2024 في جميع الدول العربية وعدد ايامها، فتابعونا.

موعد اجازة عيد الاضحى في الدول العربية 2024

أما عن موعد اجازة عيد الاضحى في الدول العربية 2024، فهناك عدد من الدولة سوف تمنح اجازة لموظفيها بداية من يوم وقفة عرفات الموافق السبت 15 من شهر يونيو الجاري وحتى نهاية الاسبوع نفسه، وبالتالي فأن تلك الاجازة تعد فرصة جيدة للمسلمين لتبادل الزيارات بين الأقارب والأصدقاء، وزيارة القبور، وتوزيع لحوم الأضاحي.

موعد اجازة عيد الاضحى في السعودية 2024

تمنح اجازة عيد الاضحى في السعودية 2024 لموظفين داخل القطاع العام أو الحكومي تبدأ يوم 5 ذي الحجة الموافق 11 يونيو 2024، وسوف تنتهي الإجازة الخاصة بالقطاع الحكومي يوم 17 من ذي الحجة الموافق 23 يونيو.

موعد اجازة عيد الاضحى في الاردن 2024

من المتوقع أن تصدر الحكومة الاردنية قرارا بتعطيل العمل في المؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية والمدارس والجامعات والهيئات العامة والبلديات في يوم وقفة عرفة الموافق 9 ذي الحجة، وتستمر تلك الإجازة حتى يوم الخميس 20 يونيو، ثم يليها يومان من العطلة الأسبوعية، مما يتيح للأردنيين الاستمتاع بعطلة طويلة.

موعد اجازة عيد الاضحى في العراق 2024

أعلن مجلس الورزاء العراقي موعد اجازة عيد الاضحى 2024 في جميع المحافظات، لتكون بدءًا من يوم السبت الموافق 15 يونيو، لتستمر حتى يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024.

موعد اجازة عيد الاضحى في الجزائر 2024

إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ يوم الأحد 16 يونيو وتستمر حتى الثلاثاء 18 يونيو 2024.

موعد اجازة عيد الاضحى في قطر 2024

وأوضح موقع البوابة القانونية القطرية أن إجازة عيد الاضحى سوف تبدأ في اليوم التاسع من ذي الحجة، أي يوم السبت 15 يونيو وتستمر حتى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة أي 19 يونيو 2024.