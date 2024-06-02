اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة.. كــل المحافظات

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية يعد من الموضوعات التي يتم البحث عنها ليل نهار على محركات البحث، حيث طال انتظار الإعلان عن الأسماء مما أوقع المواطنين المتقدمين للحصول على المنحة في حالة من التوتر والقلق وخاصة مع ظهور الشائعات التي هزت ثقة المواطنين في الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية المستحقين للدعم، حيث ينتظر الدعم عدد كبير من الفئات الفقيرة والمحتاجة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

الوقوف على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لم يتم معرفته حتى الان، حيث لم تصدر الحكومة اي بيان بخصوص الإعلان عن الأسماء، ولكن كل ما ورد من الحكومة هو ما يلي:

في ظل انتشار الشائعات بخصوص برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق، وذلك بسبب تأخر الإعلان عن أسماء المقبولين في الدعم، خرجت علينا الحكومة العراقية لتنفي ما تناقله البعض من إلغاء الدعم.

حيث أكدت الحكومة في بيانها على أن الدعم الخاص ببرنامج الرعاية الاجتماعية قائم والاعلان عن اسماء المقبولين بات قريبا.

ولكن في الوقت نفسه لن تحدد الحكومة موعدا رسميا لإعلان اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

وأشارت في بيانها إلى أن الطلبات المقدمة من المواطنين كثيرة جدا وهي تستغرق وقت أطول لفحصها.

الفئات المستحقة لدعم الرعاية الاجتماعية

هناك عدد من الفئات هم المستحقين لدعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة دون غيرهم من الفئات الأخرى في المجتمع، حيث من المتوقع أن تكون اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من هذه الفئات، وتتمثل تلك الفئات في التالي:

الأسر أصحاب الدخل المحدود أو المعدوم من أبناء الشعب العراقي مع وجوب توافر أوراق ومستندات تثبت ذلك.

ذوي الاحتياجات الخاصة من من المواطنين العراقيين

الأرامل من نساء الشعب العراقي الذين تركهم عائلهم.

المطلقات المعيلات لأطفال صغار.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكن الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية فور الإعلان عنها عن طريق اتباع الخطوات التالية: