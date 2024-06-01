“نتيجتك بالدرجات والاسم”.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية برقم الجلوس 2024 نتيجة 3 اعدادي عبر موقع نتيجة نت

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية برقم الجلوس 2024، شهدت الساعة الماضية اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية برقم الجلوس 2024 الترم الثاني من قبل السيد المحافظ، وذلك بعدما انتهت أعمال التصحيح ورصد الدرجات في كل الكنترولات على مستوى المحافظة، وقد أتاحت وزارة التربية والعليم امكانية الاستعلام عن النتيجة الكترونيا عبر المواقع الرسمية، واليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 عبر موقع نتيجة نت، فتابعونا.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية برقم الجلوس 2024

وقد تم رفع نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية برقم الجلوس 2024 على عدد من المواقع الالكترونية علما بأن ستتوافر في كافة المدارس بداية من صباح غدا الاحد، وقد قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية باعتماد نتيجة الاعدادية بنسبة نجاح 93,7 % لمرحلة التعليم الأساسي ، ونسبة نجاح 91% للشهادة المهنية ، ونسبة 98% للصم وضعاف السمع ، ونسبة 100% لذوي البصيرة، بعدما عرضت عليه من قبل ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، واليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024، فقط اتبع ما يلي:

قم بزيارة موقع نتيجة نت.

قم بالضغط على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024.

قم باختيار المحافظة التابع لها.

الآن ابدء في ادخال بيانات الطالب كالاسم ورقم الجلوس.

فقط اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

ستظهر لك درجاتك في كل المواد فورا، وكذلك مجموعك الكلي.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024

ويمكنك من خلال رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الاستعلام عن درجاتك في كل المواد تفصيليلا، وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد من تقدموا لامتحان الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية التعليم الأساسي بلغ 108 آلاف و366 طالبا وطالبة وأن متوسط الحاصلين علي 50% فأكثر في المجموع الكلي 101 ألف و548 طالبا وطالبة، وسيتم تكريم الاوائل قريبا.

الآن يمكنك من خلال زيارة رابط موقع نتيجة نت الموضح اعلاه الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية برقم الجلوس 2024، لتظهر لك درجاتك بشكل تفصيلي في كل المواد سواء كانت مضافة للمجموع أو غير مضافة.