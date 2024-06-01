وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي 2024

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أن نتائج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لم تظهر بعد، إذ لا تزال الوزارة تعمل على توفير المقابل المادي لصرف دعم الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى فرز جميع المتقدمين لطلب الدعم، حيث سنستعرض جميع الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، إلى جانب التفاصيل اللازمة للاستعلام عن أسماء المشمولين عبر منصة مظلتي الإلكترونية.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

بالرغم من عدم ظهور نتائج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية حتى الآن، إلا أن الكثير من المتقدمين يبحثون باستمرار عن هذه الأسماء، وفيما يلي نوضح لكم الطريقة بالخطوات للاستعلام عنها عند ظهور النتيجة:

الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية:

– يمكنكم الدخول إلى منصة مظلتي من خلال الرابط المخصص للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

النقر على خدمة الاستعلام:

– بعد الدخول إلى المنصة، ستجدون خدمة الاستعلام ضمن الخيارات المتاحة.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور:

– يجب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحسابك على منصة مظلتي.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة:

– يتعين على المستعلم إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة بدقة، بالإضافة إلى رقم الوجبة في حال ظهوره.

كتابة البيانات المطلوبة من المنصة:

– من الضروري ملء جميع البيانات التي تطلبها المنصة، والتي قد تشمل معلومات إضافية للتحقق من الهوية.

الضغط على الاستعلام:

– بعد إكمال جميع الخطوات السابقة، يمكنكم الضغط على زر الاستعلام للحصول على النتائج.

تنزيل كشوف الأسماء:

– في حالة ظهور النتائج، يمكنكم تنزيل جميع كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية مباشرة من المنصة.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية في العراق

للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، يجب أن تتوفر عدة شروط لدى المتقدمين، وهذه الشروط هي:

الجنسية العراقية:

– يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم عراقي الجنسية.

حجم الأسرة:

– يشترط أن تكون أسرة المتقدم مكونة من 4 أفراد على الأقل.

عدم وجود أملاك أو عقارات:

– يجب ألا يمتلك المتقدم أي أملاك أو عقارات مسجلة باسمه في العراق.

الفئات العمرية المستحقة:

– للرجال: يجب أن يتراوح عمر المتقدمين بين 18 و60 عامًا.

– للنساء: يجب أن يتراوح عمر المتقدمات بين 15 و55 عامًا.

أهمية دعم الرعاية الاجتماعية في العراق

يعتبر برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في العراق من أهم البرامج التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تقديم العون للأسر المحتاجة والفئات الضعيفة في المجتمع، حيث يهدف البرنامج إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير الاحتياجات الأساسية للعائلات التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، ويشمل ذلك تقديم مساعدات مالية دورية تساهم في تغطية بعض النفقات اليومية.

الإجراءات المتبعة للحصول على الدعم الرعاية الاجتماعية في العراق

تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعملية دقيقة لفرز المتقدمين والتأكد من استحقاقهم للدعم، تشمل هذه العملية ما يلي:

– التسجيل الإلكتروني: حيث يقوم المتقدمون بتقديم طلباتهم عبر الإنترنت من خلال منصة مظلتي.

– التحقق من البيانات: يتم التحقق من صحة البيانات المقدمة من خلال قواعد البيانات الحكومية لضمان عدم وجود أي أملاك أو عقارات باسم المتقدمين.

– إجراء زيارات ميدانية: في بعض الحالات، قد تقوم فرق من الوزارة بزيارة ميدانية للتأكد من الأوضاع المعيشية للمتقدمين.

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