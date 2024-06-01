السابعة نـزلت!! اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة موقع مظتي بعد التحدبث

طال انتظار الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية،حيث استغرقت هذه الوجبة وقت أطول في الظهور عن غيرها من وجبات برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق، وفقا لما أعلنته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق فقد تقدم لهذه الوجبة عدد كبير من المواطنين مما جعل عمليات الفرز والتدقيق في الطلبات يأخذ فترة أكبر من ذي قبل بالنسبة للوجبات الأخرى التي تم تقديمها لفئات الشعب ذات الدخل المنخفض.

اسماء الرعاية الاجتماعية

وتتمثل أهم شروط اسماء الرعاية الاجتماعية في العراق في الشروط التالية:

يشترط في المواطن الذي تقدم للحصول على المنحة أن يكون يتمتع بالجنسية العراقية.

يشترط أن لا يكون المتقدم لديه اي أملاك أو عقارات.

أن لا يكون المتقدم يحصل بالفعل على دعم آخر من الحكومة العراقية.

كما يشترط أن يكون المتقدم من أفراد الشعب المقيمين داخل حدود الدولة العراقية.

أن يقوم المتقدم بتقديم ما يثبت من أوراق ومستندات صحة حصوله على الدعم.

الإستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية

على الرغم من أن اسماء الرعاية الاجتماعية لم تظهر إلى الآن إلا أن عمليات البحث لا تتوقف في البحث عن رابط الاستعلام، وقد حددت الحكومة العراقية رابط و خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الصحية وذلك من خلال الخطوات التالية: