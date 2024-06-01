فرصتك مرتب 11,500 وقيمة وسيما.. وظائف خالية اليوم من وزارة العمل (دا غير الحوافز)

في إطار الحديث عن وظائف خالية اليوم قد أعلنت وزار الشباب والرياضة عن توفر عدد من الفرص الشاغرة في شركة ميكروسوفت وايضا مؤسسة كير مصر والتي أتاحت عدد من الفرص في المدن الجديدة، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة توظيف مصر، والتي يتم فيها تنظيم يوم خاص بالتوظيف، وذلك لتوفير عدد من الوظائف المناسبة لعدد من الشباب الباحث عن العمل الدولة.

وظائف خالية اليوم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن وظائف خالية اليوم في شركة ميكروسوفت والتي من المقرر أن تقوم بتنظيم يوم توظيفي في مقر الشركة، في يوم الأحد المقبل، وجاءت مميزات الوظائف المعروضة في التالي:

يتم العمل في الشركة نظير راتب اساسي مجزي جدا.

الشركة توفر لكافة العاملين بها بالتأمينات اجتماعية وطبية.

هناك حوافز شهرية يتم منحها للعاملين من قبل الشركة.

هناك فرص كبيرة للترقي في الشركة.

الشروط المطلوبة لشغل الوظائف

حددت شركة ميكروسوفت عدة شروط يجب توافرها في الشباب الراغب في الالتحاق في وظائف خالية اليوم التي تقدمها الشركة، وتم الإعلان عن هذه الشروط وفق للشروط التالية: