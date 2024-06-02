هاتف بسعر 7000 جنيه وقيمة وسيما.. أفضل هاتف للفئة المتوسة بلا عيب تقريبا

مروان بدر تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
هاتف بسعر 7000 جنيه وقيمة وسيما.. أفضل هاتف للفئة المتوسة بلا عيب تقريبا
هاتف بسعر 7000 جنيه وقيمة وسيما.. أفضل هاتف للفئة المتوسة بلا عيب تقريبا

عُرفت أسعار المنتجات في مصر بالتذبذب في الفترة الأخيرة، لذلك السبب زاد البحث عن أفضل هاتف بسعر 7000 جنيه، حيث يبحث عدد من المستخدمين على اقتناء هاتف بامكانيات عالية وسعر مناسب، وهناك الكثير من شركات الهواتف الذكية التي تطرح أجهزتها في السوق المصري، ولكن من خلال السطور التالية نوضح لكم أفضل هذه الهواتف والتي تندرج تحت فئة هواتف بسعر 7 آلاف جنيه.

هاتف بسعر 7000 جنيه

يعد من أبرز الهواتف التي تندرج تحت فئة هاتف بسعر 7000 جنيه، هو هاتف Oppo A76، والذي يتميز بالكثير من المميزات الجميلة التي يعد من أهمها ما يلي:

  • الهاتف يحتوي على بطارية ليثيوم بوليمر تسع 5 آلاف ملى أمبير.
  • كما أن البطارية تدعم الشحن السريع حيث أنه يمكن شحن 50% من سعة البطارية في نصف ساعة فقط.
  • الذاكرة العشوائية للجهاز يمكن أن تأتي بسعة 4 أو 6 رام، وذلك مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت.
  • أما شاشة الجهاز فهي تأتي بحجم 6.56 بوصة.
  • سعر الجهاز يتراوح بين 6 آلاف حتى 7 آلاف جنيه مصري.

موبايل ريملي سي 51

يعد موبايل ريملي سي 51 من أفضل الهواتف التي تصنف ضمن فئة هاتف بسعر 7000 جنيه، حيث يتميز بعدة مميزات من أهمها ما يلي:

  • من أبرز التي يتميز الهاتف أنه يأتي مع شاشة ال سي دي بحجم 6.74 مع معدل تحديث 90 هرتز.
  • يأتي بذاكرة عشوائية 4 رام مع ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت.
  • وهناك اصدار ثاني يأتي بذاكرة عشوائية بسعة 4 رام مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت.
  • سعر الاصدارين يتراوح بين 6 آلاف حتى 7 آلاف جنيه مصري.
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معلومات الكاتب
مروان بدر

كاتب محتوي منذ عامين، اعمل في موقع البديل وموقع المجاردة وبعض المواقع الاخري الإخبارية، لدي سابقة أعمال متميزة، أهتم بكافة الأخبار في دول الخليج والدول العربية، كما انني متابع جيد لكافة اخبار التكنولوجيا الحديثة، فهي المستقبل.

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