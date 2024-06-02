أحـدث تحديث واتساب جي بي بشكل منفرد من نوعــه!!.. «يعــود بقوة» ويقدم اضافات أخري سابق الكل في امتلاكها

جاء واتساب جي بي ليقلب الموازين في عالم تطبيقات المراسلة و الدردشات حيث يتميز التطبيق بالكثير من المميزات التي لا توجد في غيره من التطبيقات الأخرى، ولذلك حصل التطبيق على شهرة كبيرة و واسعة حول العالم، فلقد حرص على تنزيل التطبيق الكثير من المستخدمين، وذلك بالتأكيد للاستفادة من المزايا الكثيرة التي يقدمها التطبيق لمستخدميه والتي لا توجد في أي تطبيق آخر.

واتساب جي بي

إذا ما كنت تبحث عن تطبيق يوفر لك الكثير من الخصوصية فأنت بالتأكيد تبحث عن واتساب جي بي، الذي يتمتع بالعديد من المميزات التي تصب في مصلحة المستخدم في المقام الأول، ومن أهم هذه المميزات ما يلي:

إخفاء الظهور عن الاخرين

يمكن من خلال تطبيق واتس اب GB إخفاء الظهور من على التطبيق على الرغم من أنك تكون داخل التطبيق، وهو بلاشك يمنح المستخدم خصوصية كبيرة جدا.

وهو بذلك على خلاف التطبيق الأصلي الذي لا يمكنك من تفعيل تلك الخاصية.

بقاء حالات الواتساب وقت أطول

واتساب جي بي يمكن المستخدم من الاطلاع على حالات الواتس اب المرئية وقت اطول من واتساب الرسمي.

فإن واتساب الرسمي يحددها بوقت 30 ثانية، يوما في واتساب جي بي يمكنها البقاء لمدة 7 دقائق.

عدم إظهار علامة الصح الزرقاء عند قراءة الرسالة

تعتبر ميزة عدم إظهار علامة الصح الخاصة بقراءة الرسائل، من أهم مميزات الخصوصية بجانب عملية إخفاء الظهور.

فقد يحتاج بعض الأشخاص لإخفاء ظهورهم بالكامل من تطبيق واتس اب ولذلك يعد تطبيق واتس جي بي هو الخيار الأفضل لهم.

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