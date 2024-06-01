ظهرت رسمياً.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني برقم الجلوس عبر موقع نتيجة نت

يعلن موقع البديل عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 للفصل الدراسي الثاني 2023/2024 الخاصة بـ مرحلة إتمام التعليم الأساسي والتعليم المهني، وقد تم اعتماد النتائج من قبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، حيث بلغت نسبة النجاح 93.7% لمرحلة التعليم الأساسي.
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024
بلغت نسبة الشهادة المهنية فقد 91%، وفيما يتعلق بالصم وضعاف السمع، فقد حقق الطلاب نسبة نجاح بلغت 98% أما ذوو البصيرة، فقد وصلت نسبة نجاحها إلى 100%.لطلاب الصف الثالث الإعدادي في عام 2024 توفر المحافظة الدقهلية وسائل سهلة للاطلاع على نتائجهم من أماكن إقامتهم دون الحاجة إلى الانتظار في المدارس وذلك عبر الرابط الرسمي لمديرية التعليم بالمحافظة وتهدف هذه الخطوات إلى توفير سبل ميسرة للطلاب للوصول إلى نتائجهم بسهولة
خطوات استخراج نتيجة 3 اعدادي بالدقهلية 2024
هذه الخطوات تعكس التزام المحافظة بتوفير بيئة تعليمية متقدمة ومبتكرة تسهل على الطلاب الوصول إلى معلوماتهم الدراسية بكل يسر وسهولة، كما تبرز هذه الخطوات جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم وتبني تقنيات حديثة لتحسين جودة الخدمات التعليمية وتعزيز التواصل بين المؤسسات التعليمية والطلاب وأولياء الأمور
- ابدأ بالدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية ويمكن ذلك عبر الرابط المخصص لذلك.
- او من خلال موقع نتيجة نت.
- بعد إعلان النتائج من قبل المحافظ، ستظهر لك عدة إدارات تعليمية وعليك اختيار الإدارة التي ينتمي إليها الطالب.
- قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب أو اسمه بالكامل في الحقول المخصصة.
- بمجرد الضغط على زر عرض النتيجة ستظهر لك النتيجة بكافة درجات الطالب وتفاصيلها.
- من خلال هذه الخطوات البسيطة يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم بسهولة ويسر من أماكن إقامتهم مما يوفر الوقت والجهد ويساهم في تقديم خدمات تعليمية متميزة ومريحة للجميع.