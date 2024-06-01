عاجل!! ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ 2024 برقم جلوسك شوف نتيجتك

خلال الساعات الماضية، بدأ طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ بالبحث كثيرًا عن نتائج الصف الثالث الإعدادي 2024 باستخدام رقم الجلوس، حيث أنهى الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الثاني في شهر مايو 2024، ومنذ ذلك الحين، يعيش الطلاب وأولياء أمورهم حالة من الترقب لعرض النتائج للاطمئنان على المستوى الدراسي لأبنائهم، كما تعد هذه المرحلة التعليمية مهمة للغاية حيث تؤهل الطلاب لاستكمال دراستهم في المرحلة الثانوية، سواء كانت عامة أو فنية. ولذلك، نحرص على توضيح أهم التفاصيل المتعلقة بالاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في كفر الشيخ عبر المنصة الرسمية باستخدام بيانات الطلاب.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ

هذا وعقب اعتماد النتائج، وبعد أن مرت الأوراق الامتحانية بعدة مراحل، منها التصحيح، ثم المراجعة والتدقيق، وأخيرًا رصد الدرجات لجميع الطلاب في مختلف المواد الدراسية التي خضعوا لامتحاناتها، كما تشمل هذه المواد: اللغة العربية، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، العلوم، والدراسات الاجتماعية. بعد هذه المراحل، يتم رفع النتائج عبر المنصة الرسمية للوزارة، مما يسمح للطلاب بالاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ بسهولة باستخدام الاسم ورقم الجلوس فقط.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ 2024

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لمحافظة كفر الشيخ للفصل الدراسي الثاني بسهولة من خلال الخطوات التالية:

زيارة منصة التعليم والبوابة الإلكترونية بكفر الشيخ وكذا موقع نتيجة نت:

– افتح الموقع الرسمي لمنصة “التعليم الأساسي بكفر الشيخ”.

الضغط على زر “نتيجة الثالث الإعدادي”:

– ستظهر مجموعة من الخانات الفارغة.

إدخال البيانات المطلوبة:

– اكتب اسمك، فصلك الدراسي، رقم جلوسك، ورقم بطاقة الهوية أو الرقم الموجود في شهادة الميلاد (14 رقمًا).

الضغط على زر “استعلام”:

– بعد الضغط على هذا الزر، ستظهر نتيجتك مباشرة، والتي تُحدد نسبتها بناءً على مجموعك الكلي من 280 درجة لخمس مواد دراسية.

توزيع درجات الشهادة الاعدادية كفر الشيخ 2024

يمكننا التعرف على توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 من خلال التالي:

– مادة اللغة العربية: 80 درجة.

– مادة اللغة الإنجليزية: 60 درجة.

– مادة الرياضيات: 60 درجة.

– مادة العلوم: 40 درجة.

– مادة الدراسات الاجتماعية: 40 درجة.

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