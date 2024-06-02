100 ألف دينار.. المالية تعلن سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بعد الزيادة الجديدة

أعلنت وزارة المالية العراقية عن زيادة جديدة في سلم رواتب المتقاعدين في العراق حيث تقوم وزارة المالية في العراق بالتعاون مع الحكومة العراقية على تقديم زيادة جديدة كل فترة على رواتب الموظفين والمتقاعدين لتوفير حياة كريمة لهم وحتى يتمكن المواطنين من البيت احتياجاتهم الأساسية والضروريه خلال هذه المقالة سوف نقدم لكم المزيد من المعلومات الخاصة بهذا الموضوع و خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين إلكترونياً تابعونا.
سلم رواتب المتقاعدين في العراق
من المقرر انه سوف يكون زيادة جديدة على رواتب الموظفين و المتقاعدين وذلك وفقا لما أعلنت عنه وزارة المالية العراقية وهذه الزيادة للموظفين والمتقاعدين الذين يتقاضون راتب اقل من مليون دينار عراقي شهرياً والمتقاعدين الذي تزيد قيمة رواتبهم عن مليون دينار لا تضمن هذه الزيادة ليصبح سلم رواتب المتقاعدين في العراق على النحو الاتي:
- يحصل المتقاعد الذي راتبه 550 دينار على زيادة ليصبح راتب 650 دينار عراقي.
- يحصل المتقاعد الذي يتقاضى 650 دينار عراقي شهريا على زيادة ليكون راتبه 750 دينار عراقي.
- بينما المتقاعد الذي يكون راتبه 800 دينار عراقي يصبح راتبه بعد الزيادة 900 دينار عراقي.
- والمتقاعد الذي كان يتقاضى 900 دينار عراقي يصبح راتبه بعد الزيادة التي أعلنت عنها الوزارة مليون دينار عراقي.
خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق
قامت وزارة المالية العراقية بتوفير خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين الكترونيا في العراق من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي التابع إلى الوزارة كما وفرت لهم زيادة على الرواتب تصل الي ١٠٠ الف دينار عراقي وذلك لمن كان يتقاضى اقل من مليون دينار عراقي شهرياً ولا تضمن هذه الزيادة المتقاعدين الذي راتبهم اكثر من مليون دينار عراقي وخلال السطور القادمة سوف نقدم لكم خطوات الاستعلام والتي تتمثل في التالي:
- الدخول مباشرة على الموقع الإلكتروني التابع إلى وزارة المالية العراقية.
- ثم انقر على ايقونة الخدمات الإلكترونية من القائمة التي أمامك على الشاشة.
- ثم انقر على ايقونة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.
- بعدها أدخل كافة البيانات المطلوبة من المتقاعد وتأكد منها جيداً.
- ثم قم بالضغط على ايقونة عرض النتيجة.
- انتظر قليلا حتى تظهر لك كافة المعلومات الخاصة بالراتب المتقاعد بالإضافة إلى قيمة الزيادة التي أعلنت عنها وزارة المالية.