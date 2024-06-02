100 ألف دينار.. المالية تعلن سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بعد الزيادة الجديدة

أعلنت وزارة المالية العراقية عن زيادة جديدة في سلم رواتب المتقاعدين في العراق ‏حيث تقوم وزارة المالية في العراق ‏بالتعاون مع الحكومة العراقية على تقديم زيادة جديدة كل فترة على رواتب الموظفين والمتقاعدين لتوفير حياة كريمة لهم وحتى يتمكن المواطنين من البيت احتياجاتهم الأساسية والضروريه ‏خلال هذه المقالة سوف نقدم لكم المزيد من المعلومات الخاصة بهذا الموضوع و خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين إلكترونياً تابعونا.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق ‏

من المقرر ‏انه سوف يكون زيادة جديدة على رواتب الموظفين و المتقاعدين وذلك وفقا لما أعلنت عنه وزارة المالية العراقية وهذه الزيادة للموظفين والمتقاعدين الذين يتقاضون ‏راتب اقل من مليون دينار عراقي ‏شهرياً والمتقاعدين الذي تزيد قيمة رواتبهم عن مليون دينار لا تضمن هذه الزيادة ‏ليصبح سلم رواتب المتقاعدين في العراق ‏على النحو الاتي:

‏‏يحصل المتقاعد الذي راتبه 550 دينار على زيادة ليصبح راتب 650 دينار عراقي. ‏

يحصل المتقاعد الذي يتقاضى 650 دينار عراقي شهريا على زيادة ليكون راتبه 750 دينار عراقي. ‏

بينما المتقاعد الذي يكون راتبه 800 دينار عراقي يصبح راتبه بعد الزيادة 900 دينار عراقي. ‏

والمتقاعد الذي كان يتقاضى 900 دينار عراقي يصبح راتبه بعد الزيادة التي أعلنت عنها الوزارة مليون ‏دينار عراقي.

‏خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

‏قامت وزارة المالية العراقية بتوفير خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين الكترونيا في العراق من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي التابع إلى الوزارة كما وفرت لهم زيادة على الرواتب ‏تصل الي ١٠٠ الف دينار عراقي وذلك لمن كان يتقاضى اقل من مليون دينار عراقي ‏شهرياً ‏ولا تضمن ‏هذه الزيادة المتقاعدين الذي راتبهم اكثر من مليون ‏دينار عراقي وخلال السطور القادمة سوف نقدم لكم خطوات الاستعلام ‏والتي تتمثل في التالي: