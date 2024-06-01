“رابط رسمي” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية لعام 2024 وبلغت نسبة النجاح 93.7%، مما يجعلها من أعلى نسب النجاح حتى الآن للفصل الدراسي الثاني وأكدت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أنه يجري الآن تحميل النتائج بالأسماء وأرقام الجلوس عبر موقع المديرية الإلكتروني.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية أن السيد المحافظ قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024، حيث بلغ عدد الطلاب الحاصلين على المجموع 108 آلاف طالب وطالبة. وبلغ عدد الطلاب الذين حصلوا على 50% فأكثر من المجموع الكلي 101548 طالبًا وطالبةوأكدت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أنه يجري الآن رفع نتائج الصف الثالث الإعدادي بالأسماء وأرقام الجلوس على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم. تجدر الإشارة إلى أن المجموع الكلي للشهادة الإعدادية هو 280 درجة، ويجب أن يحصل الطالب على 140 درجة على الأقل ليُعتبر ناجحًا.

استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

يمكن لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 لمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية او دخول رابط نتيجة نت

من القائمة أعلى الشاشة، اختر خيار “الخدمات التعليمية”.

من الخدمات التعليمية، اختر “نتيجة الشهادة الإعدادية 2024”.

في الصفحة المخصصة لنتائج الشهادة الإعدادية، اكتب رقم الجلوس الخاص بك في الحقل المخصص.

انقر فوق الزر “عرض النتيجة” لعرض نتيجتك.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم توزيع كشوفات نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية في جميع المدارس خلال 24 ساعة من الآن.