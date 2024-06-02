المالية الأردنية تحسم الأمر بشأن الحد الأدنى للأجور موضحة موعد الصرف بالزيادة الجديدة

تتنامى الاستفسارات حول مسألة الحد الأدنى للأجور في الأردن بين أوساط المواطنين، وقد أعلنت وزارة المالية الأردنية عن نيتها لرفع الحد الأدنى للأجور لجميع الموظفين في القطاعين العام والخاص، تأتي هذه الزيادة كخطوة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ومواجهة التضخم وارتفاع تكاليف الحياة، وتؤكد الوزارة أنها تبذل أقصى جهدها لضمان حياة كريمة لكافة المواطنين في هذا السياق، سوف نستعرض حقيقة الأنباء المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الزيادة المقترحة في الحد الأدنى للأجور.

تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل الاردنية

في المملكة الأردنية هناك اهتمام واسع بين المواطنين، وخاصة بين العاملين في القطاعين العام والخاص، بمعرفة الحد الأدنى للأجور المتوقع في عام 2024 وفي هذا السياق، أعلن محمد الزيود، الناطق الرسمي باسم وزارة العمل الأردنية، أن تحديد الحد الأدنى للأجور سيتم من خلال الصلاحيات الممنوحة للجنة الثلاثية كما أشارت المنظمات المعنية إلى أن الحد الأدنى للأجور الحالي في الأردن يعتبر منخفضا جدا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة حيث يتجاوز خط الفقر للأسر المعيارية 480 دينار شهريا، بينما يصل دخل الأسر المعالة إلى نحو 400 دينار شهريا.

قيمة الحد الأدنى للأجور في الأردن

تم اتخاذ إجراءات جديدة لزيادة الحد الأدنى للأجور من 3538 دينار أردني إلى 3612 دينار أردني، مما يعني ارتفاعا بقيمة 71 دينارا أردنيا.

بالإضافة إلى ذلك، تمت مراجعة الحد الأقصى لبدل التوقف عن العمل، حيث تم رفعه من 591 دينار أردني إلى 603 دينار أردني، بزيادة مقدارها 12 دينارا أردنيا هذه التعديلات بدأت سريانها اعتبارا من مطلع العام في سبيل التصدي لاتساع دائرة الفقر الذي وصلت نسبته إلى 24%، وللتعامل مع الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد، تقرر زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين في الأردن.

وفي هذا السياق، أعلنت اللجنة الثلاثية المعنية بشئون العمل عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين إلى 230 دينارا، كجزء من جهود الحكومة لتحسين مستوى المعيشة والحد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين.

ما هو موعد صرف رواتب شهر يونيو في الأردن بالزيادة الجديدة

من المقرر أن يتم صرف رواتب المتقاعدين في المملكة الأردنية في العشرين من مايو لعام 2024، وفي سياق متصل، كشفت الحكومة الأردنية عن نيتها تطبيق زيادة جديدة بقيمة 38 دينارا أردنيا على رواتب المتقاعدين الحاصلين على رتبة ملازم، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة تعتبر سارية المفعول منذ الإعلان عنها، ولا تزال تطبق حتى الآن.