لعبة ريال مدريد مباشر تويتر .. مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند بث مباشر beIN Sports HD 1 نهائي دوري أبطال اوروبا

يشهد اليوم السبت 1 يونيو مواجهة حاسمة بين ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا حيث يمكن متابعتها مباشرة على قناة bein sport يتواجه الفريقان في ختام مباريات الموسم الجاري على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن الذي سيشهد حضورا جماهيريًا كبيرا من مشجعي الفريقين المتحمسين.

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يدخل ريال مدريد المباراة بطموحات عالية للفوز باللقب الأوروبي للمرة الخامسة عشرة في تاريخه بعد نجاحه في التغلب على بايرن ميونخ في نصف النهائي النادي الملكي يسعى لتعزيز تاريخه العريق في هذه البطولة المهمة وإضافة لقب جديد إلى خزانة بطولاته.

مباراة ربال مديد وبورسيا بث مباشر

مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند عبر يلا شوت حيث استطاع ريال مدريد تجاوز المجموعة الأصعب ومن ثم التفوق على أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان ليصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ورغم هذه النتائج القوية على المستوى الأوروبي إلا أن الفريق أنهى الدوري المحلي في المركز الخامس وهو ما يعكس بعض التفاوت في الأداء بين البطولتين.