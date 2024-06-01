“لينك natega4dk.net”برقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة 2024 الدقهلية عبر الموقع الرسمي

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة 2024 الدقهلية الترم الثاني التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم منذ قليل ولذلك تزايد البحث من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن رابط الاستعلام عنها عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب لمقر المدرسة، لذلك أتاحت الوزارة رابط إلكتروني للاستعلام عنها عبر موقع الوزارة للتعرف على النتيجة ودرجات كافة المواد.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة 2024 الدقهلية

لقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الشهادة الاعدادية لكافة المحافظات، لذلك تزايد البحث عبر الانترنت عن نتيجة الشهادة الاعدادية الخاصة بمحافظة الدقهلية حتى يتمكن الطلاب والطالبات من التعرف على الدرجات الخاصة بكل مادة، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أن عملية تصحيح الامتحانات مرت بشفافية ونزاهة وتم تجميع الدرجات ومراجعتها وطرحها على المحافظ للموافقة عليها ثم تم الإعلان عنها ورفعها على موقع الوزارة ومواقع الانترنت التابعة لها، حيث انتهت الامتحانات في 23 مايو الحالي بكافة المحافظات، وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات مرت بسلام دون حدوث أي تسرب أو غش للامتحانات وأكدت أن نسبة النجاح هذا العام كانت مبشرة للغاية وهناك العديد من الدرجات النهائية في معظم المواد.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة 2024 الدقهلية

يمكنك وبكل سهولة التعرف على نتيجة الشهادة الاعدادية عبر الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: