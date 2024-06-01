“انتعاش طبيعي” عمل عصير الليمون بالنعناع 3 طرق وبنكهات مختلفة قاومي حر الصيف “حتبهريهم”

عصير الليمون بالنعناع هو من أشهر المشروبات المنعشة التي تفضلها العديد من الأشخاص، خاصة في فصل الصيف الحار، يتميز هذا العصير بنكهته الفريدة التي تجمع بين حموضة الليمون وطعم النعناع الطازج، مما يجعله خيارًا مثاليًا لإرواء العطش وتقديم إحساس منعش، إضافة إلى ذلك، يحمل عصير الليمون بالنعناع العديد من الفوائد الصحية نظرًا لاحتوائه على فيتامين سي الموجود في الليمون والخصائص المهدئة والمحفزة للهضم الموجودة في النعناع، في هذا المقال، سنستعرض ثلاث طرق مختلفة لتحضير عصير الليمون بالنعناع، بحيث يمكن للجميع اختيار الطريقة التي تناسب ذوقهم والاستمتاع بهذا المشروب اللذيذ في أي وقت.

عصير الليمون بالنعناع العادي

المكونات:

4 حبات ليمون

1/4 كوب أوراق نعناع طازجة

1/2 كوب سكر (يمكن تعديل الكمية حسب الذوق)

1 لتر ماء بارد

مكعبات ثلج

طريقة التحضير:

قم بغسل الليمون والنعناع جيدًا. اعصر الليمون وضع العصير في وعاء. أضف السكر، ثم أضف أوراق النعناع وامزجها مع العصير. أضف الماء البارد، صب العصير في أكواب وأضف مكعبات الثلج.

عصير الليمون بالنعناع مع الزنجبيل

المكونات:

4 حبات ليمون

1/4 كوب أوراق نعناع طازجة

1/2 كوب سكر

1 لتر ماء بارد

1 ملعقة صغيرة زنجبيل مبشور

مكعبات ثلج

طريقة التحضير:

قم بغسل الليمون والنعناع جيدًا. اعصر الليمون وضع العصير في وعاء. أضف السكر إلى عصير الليمون وامزج جيدًا حتى يذوب السكر. أضف الزنجبيل المبشور وأوراق النعناع وامزجها مع العصير. أضف الماء البارد واستمر في التحريك. صب العصير في أكواب وأضف مكعبات الثلج إذا رغبت.

عصير الليمون بالنعناع والفواكه المشكلة

المكونات:

4 حبات ليمون

1/4 كوب أوراق نعناع طازجة

1/2 كوب سكر.

1 لتر ماء بارد

1 كوب قطع فواكه مشكلة (مثل الفراولة، الكيوي، الأناناس)

مكعبات ثلج

طريقة التحضير: