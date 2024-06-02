عاجل.. تحميل pdf أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عموم المحافظات من منصة مظلتي

حازت الوجبة السابعة ‏على اهتمام كبير من قبل المواطنين وذلك بعد أن أصبحت حديث الشارع العراقي عقب تأخذها بشكل ملحوظ عن الوجبات السابقة لذلك يبحث العديد من المواطنين على الإنترنت عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 ‏للحصول على الدعم حيث يعمل البرنامج على تقديم الدعم للمواطنين الفقراء والاقل دخلاً ‏‏وخلال هذه المقالة سوف نوافيكم بكافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

‏‏يمكن للمواطنين المستفيدين الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 ‏عقب الإعلان عنها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال الخطوات التالية:

‏أولا الدخول على منصة مظلتي الإلكترونية.

‏‏ثم قم بتسجيل الدخول في قسم الحماية الاجتماعية.

‏ثم انقر على رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.

‏ثم اختر المحافظة التابعة لك. ‏وادخل كافة البيانات المطلوبة منك.

‏بعدها قم بي النقر على ايقونة البحث. ‏بعدها سوف تظهر كافة الكشوفات الخاصة بالوجبة السبعة من الرعاية الاجتماعية.

‏شروط القبول في الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية

‏اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ‏عن شروط القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة ‏ حيث تتمثل الشروط في الاتي:

‏أولا أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية العراقية. ‏

ثانيا أن يكون الشخص المتقدم مقيم داخل الدولة.

لا يملك الشخص المتقدم أصول أو عقارات لها قيمة.

‏أن يلتزم الشخص المتقدم بجميع الشروط والأحكام التي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ‏

موعد فتح باب التسجيل في الوجبات الجديدة في برنامج الرعاية الاجتماعية

‏ ‏إلى الآن لم تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تحديد موعد فتح باب التسجيل في الواجبات الجديدة من برنامج الرعاية الاجتماعية وفي حالة قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بالإعلان عن فتح باب القبول سوف يتم إعطاء الفرص لكافة المواطنين و المتقدمين ‏بالتقديم خلال الوجبة الجديدة من برنامج الرعاية الاجتماعية للحصول على الدعم الذي تقدمه الوزارة للمواطنين المحتاجين ‏بجانب التسهيلات التي تقدمها الوزارة للأشخاص المتقدمين للحصول على الدعم المادي المقدم من الحكومة العراقية.