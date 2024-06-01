عاجل 200000 زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق 2024 ⭕️ بعد رفع الحد الأدنى700000 إيداع فوري.. هناااا التفاصيل

كشفت وزارة العمل عن تواجد زيادة مرتقبة في رواتب المتقاعدين بالعراق ومن المتوقع بأن تصل حتى 700 ألف دينار بشكل شهري، ولقد أشار الأسدي في الاجتماع المتعلق بهيئة الرائي بالوزارة بأن تلك الخطوة هي ضمن الجهود الحكومية حتى يتم دعم القطاع الخاص، ولقد أكد بأن وزارة العمل قد ساهمت بإقرار القوانين الهامة التي تعمل على تفعيل ذلك القطاع بما يتضمن قانون التقاعد، وفقَا لبيان مكتب الإعلام.

زيادة مرتقبة في رواتب المتقاعدين بالعراق

أوضح وزير العمل بأن الحكومة تتوجه لزيادة رواتب المتقاعدين لتصل حتى 700 ألف دينار، ولقد أشار في اجتماع هيئة الرأي بأن تلك الخطوة ضمن جهود الحكومة حتى تدعم القطاع الخاص، ولقد أكدت بأن الوزارة قد ساهمت بإقرار القوانين الهامة لتفعيل ذلك القطاع وفقًا للصلدر من المكتب الإعلامي، كما أن الوزير أكد بأن اجتماعات هيئة الرؤية هامة لاتخاذ قرارات الوزارة، وأشار للإنجازات الوزارية بمجالات الحماية الاجتماعية وملفات الإعاقة، والتدريب، والعمل، والضمان الاجتماعي، ومعهم العمالة.

تفعيل الخدمات بشكل إلكتروني

أكد الوزير بضرورة ربط الدوائر الوزارية بشكل إلكتروني مع اعتماد المراسلات إلكترونيًا لتبسيط الإجراءات مع توفير الوقت، ولقد وجه المديرين بضرورة بتقديم التقارير التفصيلية، كما أن الاجتماع ناقش التوجيهات الخاصة برئيس مجلس الوزراء بضرورة التزام جميع الوزارات والمنشآت بتوجيهات فريق الدفاع المدني بالدوائر مع تواجد اسطوانات الإطفاء وإنشاء ورش تثقيفية.

الاستعلام عن راتب التقاعد بالعراق

أعلنت وزارة المالية من خلال الصفحة الإلكترونية الرسمية بأنها خصصت رابط يخص الاستعلام عن جميع الرواتب المتعلقة بالمتقاعدين مع الزيادة الأخيرة، تلك التي من المفترض أن تطبق بأقرب وقت، وإليكم طريقة الاستعلام وهي كالآتي: