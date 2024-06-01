شغلي ليهم أغاني البيبي 24 ساعة..تردد قناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية لمشاهدة جميع الأغاني والأناشيد يومياً

لا شك بأن قناة طيور الجنة بيبي هي من القنوات الرئيسية الموجودة في كل بيت يوجد به أطفال صغار، وذلك لأنها قناة مشهورة بشكل كبير ومحبوبة من قبل أولياء الأمور الذين لاحظوا بأن محتواها آمن ومفيد لأطفالهم الصغار، لذلك يهتم الأهل كثيرا في تثبيت قناة طيور الجنة بيبي على جهاز التلفاز، ولا سيما بعد أن تم تحديث التردد القديم على كافة الأقمار الصناعية، والجدير بالذكر أن إدارة قناة طيور بيبي تحرص على تغيير التردد وتحديث بياناته كل فترة للتخلص من مشاكل البث، وفي هذا المقال يمكن للآباء والأمهات التعرف على أحدث بيانات تردد قناة طيور الجنة بيبي.

استقبل تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024

اشتهرت قناة طيور الجنة بيبي بأنها قناة آمنة وهادفة تسعى إلى تعليم الأطفال من مختلف الفئات العمرية، كما أنها من أكثر القنوات التي تركز على تنمية مهارات التواصل لدى الأطفال الصغار، بالإضافة إلى تنمية قدرات الأطفال العقلية وزيادة ثقافتهم ومعلوماتهم في كافة المجالات، وتقوم هذه القناة بتحديث ترددها عبر الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات كل فترة للحصول على جودة ممتازة في البث، ويمكن للأطفال الصغار الاستمتاع بأغاني وأناشيد طيور بيبي المسلية والممتعة على مدار الساعة وبشكل مجاني، وذلك من خلال تثبيت القناة على جهاز الاستقبال عن طريق إدخال بيانات التردد الجديد، والتي هي كالآتي في مقال اليوم.

أجدد تردد لقناة طيور الجنة على نايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11274.

معامل الاستقطاب : أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ضبط تردد قناة طيور الجنة على عرب سات