شروط الحصول على تمويل من شركة اليسر 200 الف ريال بدون كفيل

تعتبر شركة اليسر للإجارة والتمويل أحد أهم وأكبر المؤسسات التمويلية التابعة للمملكة العربية السعودية، حيث أنها تقدم خدمات كثيرة للعملاء وتوفر حلول مصرفية كثيرة للمواطنين السعوديين بمزايا وخصائص متعددة منها التوافق بشكل تام مع ضوابط الشريعة الإسلامية وكذلك تقدم منتجاتها بإجراءات سريعة وفورية بالإضافة إلى شروط غير تعجيزية وبدون موافقة كفيل، الجدير بالذكر أن الشركة تقدم حلول مصرفية كثيرة تتناسب مع كافة العملاء بمختلف الفئات.

شروط الحصول على تمويل من شركة اليسر

تقدم شركة اليسر العديد من الحلول التمويلية، وفي حال طلب تمويل بدون كفيل من شركة اليسر فقد وضعت الشركة مجموعة من الشروط العامة للحصول على طلب التمويل وفيما يلي بيان بهذه الشروط:

أن يكون الحد الأدنى للعميل لا يقل عن 21 عام.

عدم تخطى سن العميل عمر 60 سنة.

لا يقل الراتب الشهري للعميل عن 4500 ريال سعودي.

إرفاق الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال إجراءات التقديم على طلب التمويل.

أن يجتاز العميل الفحص الائتماني للحصول على الدعم.

في حال كان العميل موظف لدى أي من القطاعات الحكومية فيجب ألا تقل مدة الخدمة عن ثلاثة أشهر، أما في حال كان العميل موظف لدى أي من القطاعات الخاصة فلا تقل المدة عن ستة أشهر.

مزايا تمويل شركة اليسر