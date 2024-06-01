استعلم الآن.. رابط الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي بالرقم الامتحاني 2024 دور أول

نتائج السادس الاعدادي بالرقم الامتحاني 2024، يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج السادس الإعدادي برقم الامتحان 2024 والآن يمكن للطلاب الحصول على نتائج السادس الإعدادي إلكترونيًا من خلال موقع “نتائجنا” الذي ينفرد بأنه يعلن نتائج جميع الصفوف الدراسية في العراق، حيث تستعد وزارة التربية العراقية خلال الساعات الماضية لإعلان نتائج الصف السادس الاعدادي، لذلك سيتم عرض نتائج الجولة الأولى من الاختبارات لكل طالب في الصف السادس خلال الأيام القليلة القادمة.

نتائج السادس الاعدادي بالرقم الامتحاني 2024

قبل إعلان نتائج الدور الأول يشعر الكثير من تلاميذ الصف السادس الإعدادي بالقلق والترقب لأن وزارة التربية العراقية تبذل قصارى جهدها لإنهاء عمليات التصحيح والمراجعة الدقيقة للغاية، لذلك فيما يلي طرق الحصول على نتيجة امتحان الصف السادس الاعدادي بالرقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا وهي كما يلي:

للبدء قم بتسجيل الدخول إلي موقع نتائجنا من خلال هذا الرابط .

بعد ذلك حدد “نتائج الطلاب”.

بعد ذلك قم باختيار الأيقونة المسمى “نتائج الصف السادس الإعدادي”.

بعد ذلك قم بتسجيل الرقم الامتحاني للتلميذ.

بعد ذلك حدد “الاستفسار”.

سيتم عرض الدرجة الخاصة بالطالب في هذه الخطوة.

موعد انتهاء امتحانات السادس الاعدادي 2024

سيختتم امتحان الإعدادي السادس عام 2024 في العديد من المحافظات العراقية حيث أوشكت امتحانات السادس الإعدادي على الانتهاء حيث أنه بدأت الاختبارات يوم السبت 18 مايو 2024 وتستمر حتى الخميس 23 مايو 2024، وتستمر الاختبارات لمدة أسبوع كامل ستبذل الوزارة قصاري جهدها لكي تنجح وتحصل على أفضل الدرجات، لذلك ترقب موقعنا لكي تحصل على النتيجة الخاصة بك.