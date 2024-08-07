رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 والشروط المطلوبة للتسجيل

التسجيل في معاش تكافل وكرامة، في إطار جهودها لدعم الفئات المحتاجة من الأسر ذات الدخل المنخفض أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي على موقعها الإلكتروني أن معاش تكافل وكرامة يقدم مساعدات نقدية مشروطة ويتم تحقيق ذلك من خلال تحديد الأسر التي تكافح من أجل تلبية احتياجاتها الأساسية بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.

التسجيل في معاش تكافل وكرامة

من خلال اتخاذ الإجراءات التاليةيمكنك معرفة ما إذا كان سيتم صرف معاش تكافل وكرامة في 2024:

اضغط هنا للوصول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن.

لمعرفة المزيد عن نتائجك انقر فوق الرمز.

أدخل رمز البلد.

حدد أيقونة الاستعلام.

شروط التقديم في معاش تكافل وكرامه 2024

الآن إليكم هذه الشروط التي أعلنت عنها وزارة التضامن: