رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 والشروط المطلوبة للتسجيل

التسجيل في معاش تكافل وكرامة، في إطار جهودها لدعم الفئات المحتاجة من الأسر ذات الدخل المنخفض أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي على موقعها الإلكتروني أن معاش تكافل وكرامة يقدم مساعدات نقدية مشروطة ويتم تحقيق ذلك من خلال تحديد الأسر التي تكافح من أجل تلبية احتياجاتها الأساسية بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.
التسجيل في معاش تكافل وكرامة
من خلال اتخاذ الإجراءات التاليةيمكنك معرفة ما إذا كان سيتم صرف معاش تكافل وكرامة في 2024:
- اضغط هنا للوصول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن.
- لمعرفة المزيد عن نتائجك انقر فوق الرمز.
- أدخل رمز البلد.
- حدد أيقونة الاستعلام.
شروط التقديم في معاش تكافل وكرامه 2024
الآن إليكم هذه الشروط التي أعلنت عنها وزارة التضامن:
- لا يجوز للزوج أو الزوجة أو كبير السن الحصول على معاش تأميني أو دعم أمني، أو العمل في الحكومة أو القطاع الخاص، أو الحصول على أجر تأميني يتجاوز 400 جنيه.
- يجب تسجيل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة وثمانية عشر عامًا في مراحل تعليمية منفصلة، ويجب أن يكون لدى الأسر المتقدمة لبرنامج تكافل وكرامة أطفال منذ الولادة وحتى الثامنة عشرة.
- يجب توفير جميع الوثائق الأساسية بما في ذلك الشهادات الطبية المعتمدة التي تثبت أي إعاقات، وبطاقات الهوية الوطنية، وشهادات الميلاد، والزواج، والطلاق، والوفاة، أو الهجرة، وفواتير استهلاك الطاقة، وغيرها من الأوراق المناسبة.
- يجب أن يكون المرشحون لبرنامج “كرامة” من كبار السن 65 سنة فما فوق أو لديهم مرض مزمن أو إعاقة تمنعهم من العمل، كما يثبت الفحص الطبي.
- أن يكونون أيتامًا لا يتمتعون برعاية الوالدين ولكن لديهم أقارب من الدرجة الثانية أو الثالثة.