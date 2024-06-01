أسرع سيارات العالم.. مواصفات سيارة SRT Demon 170 المعدلة

هينيسي هي واحدة من أشهر الشركات العالمية في مجال تعديل السيارات لتلبية احتياجات وتطلعات عشاق السيارات والسباقات من مختلف الأذواق، وفي هذه المرة قامت هينيسي بتعديل سيارة دودج تشالنجر SRT Demon 170، وهي سيارة رياضية قوية وسريعة، وبفضل التعديلات التي أجرتها هينيسي، أصبحت السيارة أقوى وأفضل أداءً، مما جعل الكثيرين من عشاق هذه السيارة بالبحث عن مزايا سيارة SRT Demon 170 المعدلة، لذا دعونا نقوم بمناقشة مزايا سيارة SRT Demon 170 المعدلة من خلال مقالنا اليوم.

مزايا سيارة SRT Demon 170 المعدلة

قامت شركة هينيسي العاملية في مجال تعديل السيارات بإجراء بعض التعديلات على سيارة SRT Demon 170، حيث أنه بفضل ذلك أصبحت هذه السيارة أقوى وأفضل أداءًا، مما جعل الجميع يتساءل عن مزايا سيارة SRT Demon 170 المعدلة، وهي كالتالي: