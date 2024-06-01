أسرع سيارات العالم.. مواصفات سيارة SRT Demon 170 المعدلة

هينيسي هي واحدة من أشهر الشركات العالمية في مجال تعديل السيارات لتلبية احتياجات وتطلعات عشاق السيارات والسباقات من مختلف الأذواق، وفي هذه المرة قامت هينيسي بتعديل سيارة دودج تشالنجر SRT Demon 170، وهي سيارة رياضية قوية وسريعة، وبفضل التعديلات التي أجرتها هينيسي، أصبحت السيارة أقوى وأفضل أداءً، مما جعل الكثيرين من عشاق هذه السيارة بالبحث عن مزايا سيارة SRT Demon 170 المعدلة، لذا دعونا نقوم بمناقشة مزايا سيارة SRT Demon 170 المعدلة من خلال مقالنا اليوم.
مزايا سيارة SRT Demon 170 المعدلة
قامت شركة هينيسي العاملية في مجال تعديل السيارات بإجراء بعض التعديلات على سيارة SRT Demon 170، حيث أنه بفضل ذلك أصبحت هذه السيارة أقوى وأفضل أداءًا، مما جعل الجميع يتساءل عن مزايا سيارة SRT Demon 170 المعدلة، وهي كالتالي:
- سيارة SRT Demon 170 هي سيارة عضلية من دودج تأتي بمحرك HEMI V8 فائق الشحن سعة 6.2 لتر ينتج 1025 حصان و 1281 نيوتن متر من عزم الدوران.
- هذه السيارة تستخدم وقود الإيثانول E85، وتتميز بأداء مذهل على المضمار، حيث تستطيع التسارع من 0 إلى 96 كم/س في 1.66 ثانية، كما تقطع ربع ميل في 8.91 ثانية.
- تحتوي السيارة على تصميم خارجي عدواني وداخلي رياضي مع خيارات متعددة الألوان والمواد.
- تعتبر SRT Demon 170 آخر سيارة من دودج تحمل محرك احتراق داخلي قبل الانتقال إلى محركات كهربائية.
- تتمتع بإدارة محرك ذكية تستطيع معرفة نسبة الإيثانول في الوقود وتضبط توقيت التزود بالوقود والشرارة لتحسين الأداء.
- تحتوي على Trans Brake 2.0 المحسن الذي يسمح للسائق بالانطلاق بسرعة عالية بعد هرس دواسة الوقود وسحب ذراع نقل الحركة.
- تسير على مجموعة اطارات Mickey Thompson ET Street R حجم 315/50R17 التي توفر قبضة جيدة على المضمار.
- السيارة تتوفر في الأسواق بـ 14 لون مختلف للطلاء الخارجي، بالإضافة إلى أنها توفر دودج اللون الأسود الساتان لطلاء غطاء المحرك والسقف وغطاء صندوق الأمتعة.
- تحتوي على ماصات صدمات Bilstein التكيفية التي ترفع السيارة من الخلف بمقدار 0.39 إنش وتقوم بتعديل الإعداد لجعل الواجهة الأمامية أكثر ثباتاً مع تليين الجزء الخلفي للانجراف.