مبروووك النجاح natega4dk.net.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة 2024 الدقهلية وأسماء الأوائل برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة 2024 الدقهلية التي كان ينتظر ظهورها العديد من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بفارغ الصبر للتعرف على المجموع، حيث تعد هذه المرحلة هي التي تحدد مصير الطالب سواء في الدخول للثانوية العامة أو ثانوي تجاري أو غير ذلك، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط للتعرف على النتيجة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة 2024 الدقهلية

لقد أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن نتيجة الشهادة الاعدادية لكافة المحافظات حتى يتمكن جميع الطلاب والطالبات من التعرف على المجموع للتعرف على مصيرهم إذا كان الطالب سوف ينتقل للثانوية العامة أم لا، لذلك أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط إلكتروني للاستعلام عنها دون الحاجة للذهاب لمقر المدرسة التابع لها الطالب في الدقهلية، كما أكد المحافظ أن مرحلة تصحيح الامتحانات مرت بشفافية ودقة عالية وتم تجميع الدرجات ومراجعتها بواسطة خبراء وتم تنزيلها على مواقع وزارة التربية والتعليم والمواقع الإلكترونية التابعة لها، أكدت أن مرحلة الامتحانات انتهت في 23 مايو بكافة المحافظات وأنها سارت بشكل جيد وتم تفقد اللجان من قبل المحافظ للتأكد من سلامة سير الامتحانات.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة 2024 الدقهلية

تستطيع وبكل سهولة الدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم حتى يتمكن كافة الطلاب والطالبات من التعرف على المجموع ودرجة كل مادة لتحديد مصيرهم وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: